¿Quiénes están llamados a comparecer en la comisión de investigación por el espionaje a Ayuso?

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró ayer que pedirá al ex director de Coordinación de Alcaldía Ángel Carromero que comparezca en la comisión que investigará el presunto intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso, pero ha advertido que no permitirá que se convierta «en un circo». En el pleno extraordinario convocado ayer para abordar esta polémica, Almeida subrayó que «no se ha podido demostrar ni una sola mentira» en torno a la trama de espionaje. sobre sus explicaciones. Dejó claro, no obstante, que comparecerá las veces que «hagan falta». Y añadió: «No va a servir para nada más que para su finalidad espuria, partidista, e impropia de la cuestión que estamos tratando, que es sencillamente que ustedes quieren buscar un interés particular». La izquierda quiere que en la comisión de investigación comparezcan Isabel Díaz Ayuso y su hermano, Tomás; Pablo Casado, Teodoro García Egea, Beatriz Fanjul, Andrea Levy, por el cargo orgánico que ocupaba en el PP, o Alberto Ruiz Gallardón. También quieren que hablen el presidente de la EMVS, Álvaro González, o el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, mientras que Ciudadanos no descarta pedir que acuda a la comisión el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy. FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Para Almeida, «lo único que buscaban» los grupos de la izquierda de este pleno era «un interés particular: ¿Y saben lo que les digo? Que mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas es absoluto, pero también tengo un segundo compromiso: no voy a permitir que ustedes conviertan esto en un circo ni que falten el respeto a los madrileños», aseveró entre aplausos de los suyos. El alcalde dejó claro que va a «cumplir con lo que dijo desde el primer momento: que esta comisión de investigación determine de forma exacta y precisa qué es lo que ha podido suceder en el Ayuntamiento de Madrid». Desde el equipo de Gobierno municipal destacan que la izquierda basa sus afirmaciones en una serie de elucubraciones.

En su respuesta a la portavoz de Más Madrid, Almeida ha subrayado que «lecciones de transparencia de los grupos de la izquierda en este pleno ni una. Los que estuvimos cuatro años aguantando el Gobierno de Ahora Madrid sabemos de su opacidad y que jamás un Gobierno municipal ha tenido tantos imputados y tantas personas sentadas en el banquillo como lo estuvieron ustedes con el consentimiento de sus costaleros del Partido Socialista que vienen aquí ahora a exigirnos a los demás lo que no les exigieron a aquellos que sostenían en el Gobierno». En este sentido, el alcalde ha insistido en que «llegaremos hasta el final, pero se lo repito, esto no va a ser un circo por mucho que ustedes quieran. Porque ustedes quieren transformarlo en un circo porque empiezan a intuir que de todo lo que han dicho no hay nada de nada».

Por su parte, desde Ciudadanos insistieron ayer en su disposición a apoyar todas las peticiones de comparecencia en la comisión de investigación que soliciten los grupos de la oposición.