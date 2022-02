Ayuso: “No he adjudicado nada a nadie de mi entorno”

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado que haya realizado ninguna contratación irregular en la sesión de control en la Asamblea de Madrid. “No he hecho absolutamente nada y no he adjudicado nada absolutamente a nadie de mi entorno”, ha respondido a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, al ser preguntada que cedió el tiempo de su pregunta sobre juventud para que diera explicaciones sobre las supuestas contrataciones irregulares que hizo a empresas relacionadas con su hermano.

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha exigido a Ayuso que comparezca ante la Asamblea junto con el consejero de Sanidad y ha exigido que se ponga en marcha la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia que ya pidió el PSOE. Asimismo ha pedido que se dé traslado a la Fiscalía de toda la información relevante.

“Con lo serio e importante que es gobernar Madrid y otra vez jugando a las guerras internas, a los espías, a los chantajes. Lo que quieren tapar no lo van a tapar”, ha sentenciado Lobato, quien reprochó a Ayuso traer para Madrid una “libertad siciliana”.

Sin embargo, Díaz Ayuso animó al portavoz socialista a “traer una sola prueba que demuestre que tengo algo que ver con cualquier tema de cualquier contratación. Demuéstrelo, sea valiente y haga su trabajo”.

“Como unos y otros no han podido ir contra mí, me están haciendo pagar tener 65 escaños y van contra lo más importante que tiene una persona, que es su familia”, sentenció Díaz Ayuso.

La portavoz de Podemos, Carolina Alonso, reprochó a Ayuso que utilice la Comunidad de Madrid “para su campo de batalla y sus guerras internas y sus episodios de espionaje y regar de dinero público con contratos a familiares y amigos, porque los madrileños ya tienen suficientes problemas”.

Alonso, pidió a Díaz Ayuso que se centre en gobernar la Comunidad y “no impida que se investiguen los contratos a sus familiares y amigos en la Asamblea”. Alonso anunció durante la sesión de control que registrará su comparecencia en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones.

“Desde el PP nacional ya no cuentan con su favor y usted está más preocupada en tomar el poder en el saco de gatos en el que se ha convertido el PP que de gestionar la región. Nos merecemos un Madrid que no parezca que lo gobierna la mafia siciliana”, sentenció.