Ayuso enviará a la Fiscalía a siete empresas contratadas por el Gobierno de Sánchez

La presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que llevará a la Fiscalía siete empresas relacionadas con el PSOE en el Gobierno de España para que se investigue la compra de mascarillas a través de los contratos de emergencia. En concreto se trata de doce contratos del Gobierno de Pedro Sánchez por valor de 326 millones de euros con siete empresas relacionadas con Illa, Sánchez o Calviño. También hay catorce ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros. Se administraron mascarillas por un valor entre un 25% y un 500% por encima de las adjudicaciones anteriores en un mismo momentos.

Así lo ha asegurado Ayuso en el primer pleno de la Asamblea al que asiste desde que se desató la polémica en el seno del PP por la supuesta trama de espionaje por los pagos que recibió su hermano por la compra de mascarillas durante la primera ola del coronavirus.

“Vamos a empezar a investigar a todos”, ha sentenciado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ataque de la izquierda en la Asamblea

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha defendido este jueves diciendo que es una “mujer libre e independiente” que “nunca ha ayudado a nadie”, al igual que ha afirmado que demostrará su inocencia “de aquí en adelante”.

“Yo sí soy una mujer libre, ante ese 8M que habla de mi hermano, mi padre y mi ex pareja. Ese 8-M de palo de pija no me va a decir cómo tengo que hacer las cosas. Soy una mujer libre e independiente que no ha trabajado con nadie de su familia y nunca ha ayudado a nadie”, ha aseverado la presidenta regional.

Ante la pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, sobre si apoyarán la creación de una auditoria externa para que estudie los contratos de emergencia, Ayuso ha asegurado que esos “dichosos contratos” ya han sido fiscalizados por la Cámara de Cuentas, se han explicado en “ruedas de prensa, seis mil peticiones de información y en el Portal de Transparencia”.

“No tengo pensado acudir a ningún mecanismo que privatice nada porque con todo lo público está fiscalizado”, ha espetado a la portavoz de Unidas Podemos.

“El trabajo de la intervención de la Comunidad de Madrid y sus funcionarios ha sido impecable”, ha defendido, a lo que ha reprochado a la izquierda sus ataques porque “de aquí en adelante” demostrará que “no tiene nada qué ver” con esos contratos.

Además, ha atacado a Unidas Podemos y les ha pedido que defiendan a Ucrania después de que Rusia bombardeara el miércoles un hospital materno-infantil en la asediada Mariúpol: “Espero que por fin lo denuncien y sean responsables a la hora de mandar material para ayudar”.