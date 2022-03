El día que la Reina Sofía, Ayuso y Almeida conocieron a You You y Jiu Jiu

Han pasado 50 años desde que el Zoo Aquarium de Madrid abría por primera vez sus puertas. Medio siglo en el que este recinto no se ha limitado a ser un centro de ocio, sino que ha demostrado su compromiso con especies animales que, como el oso panda, han pasado décadas en peligro de extinción. Para celebrar este aniversario, la Reina Sofía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, han acudido al Zoo, donde se han presentado de forma oficial a los gemelos panda You You y Jiu Jiu.

«Hoy, cuando el Zoo de Madrid cumple 50 años, queremos poner en valor la importancia histórica de especies emblemáticas como el oso panda gigante, que tenemos el privilegio de acoger en Madrid con el nacimiento de seis crías dede 2010», ha señalado el consejero delegado de Parques Reunidos, Pascal Ferracci. De hecho, esta preocupación por las especies amenazadas que ha unido durante años a la rRina Sofía con el Zoo de Madrid ha sido, precisamente, lo que ha propiciado que la organización entregara a Su Majestad un panel con fotografías suyas junto con los pandas.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que el Zoo forma parte de la «memoria sentimental» de los madrileños. «Todos hemos venido varias veces a lo largo de nuestra vida, todos hemos disfrutado de este Zoo y, por tanto, yo creo que cuando hablamos del Zoo Aquarium estamos hablando de la ciudad de Madrid», ha afirmado Martínez-Almeida. Además, ha subrayado que «este espacio tiene como ejes prioritarios de su actuación la investigación, la preservación y la conservación de distintas especies», lo que lo convierte en «un auténtico prodigio en términos técnicos y científicos». En la misma línea, Isabel Díaz Ayuso ha reconocido las «alegrías» que estos dos nuevos pandas darán a los más de 70.000 alumnos de toda España que visitan el Zoo de Madrid cada año.