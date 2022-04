La primera corrida de toros en el Madrid con Corte: San Juan de 1561.

No hacía mucho que la Corte había dejado Toledo y se había ido aposentando lentamente en Madrid (y algunos flecos en Alcalá de Henares). Claro que, Corte sin fiesta, no era Corte. Así que corría el mes de mayo de 1561 y se avecinaban las fiestas de San Juan y había que agasajar al rey, generoso, que se había alojado en el Alcázar.

Era el miércoles 28 de mayo de 1561. El Ayuntamiento estaba reunido en pleno y andaban resolviendo a la carrera asuntos de abastecimiento de la Villa. Les preocupaba, no sé si decir que les escandalizaba, cómo había subido el precio de la vaca. Aún era pronto para formularse ninguna ley de oferta y demanda. Los regidores nombraron unos comisionados para ir a hablar con un miembro del Consejo de Castilla para ver qué se podría hacer para vencer el desabastecimiento, y la carestía, «sin haber en ello pérdida ni ganancia, aunque la pérdida de hasta aquí ha sido muy grande». Toda una lección de no-historia de inflación. No pensaban que el incremento continuo de población, así como el estar los precios tasados acaso tenía que ver con el encarecimiento y el desabastecimiento de la ciudad. Pero los regidores, honrados ellos, querían que las cosas se arreglaran sin ganancias ni pérdidas.

En esas disquisiciones estaban cuando se permitió entrar en la reunión a un tal Hernando de Medina. Tenía una ganadería y ofrecía cuatro toros al ayuntamiento para «correr el día de San Juan». Cada toro lo ofrecía a 24 ducados de oro, es decir, a unos 4.200 euros (y Dios me libre de creerme estas conversiones monetarias). Ponía una condición: que la Villa los encerrara a su costa y que dos caballeros regidores examinaran a los animales y sancionaran si eran o no bravos para pagarle tal cantidad. Añadía que si alguien ofreciera toros bravos más baratos, que él retiraría su oferta sin mayor problema. El Ayuntamiento procedió. Se nombraron comisionados. Se debatió sobre el asunto.

El 30 de mayo informaron los comisionados al Ayuntamiento: no estaban en que el encierro de los toros fuera a costa de la Villa, que lo debería arreglar y pagar lo que costara, de su bolsillo, el tal Hernando de Medina. Además, se sabía que el rey iba a asistir a la fiesta de toros, pero que dos de estos no los pudieron sacar del soto en el que estaban «desde que nacieron». Los sesudos regidores, que no entendían nada de precios, y al parecer tampoco mucho de toros, andaban muy preocupados: a ver si iba el rey a la plaza y no había toros, porque no los hubieran podido llevar y encerrar, es decir, que «estando Su Majestad en esta villa, que sería grande afrenta de esta Villa decir que hay toros y estar cerrada la plaza…». Sí, desde luego, el papelón y el ridículo podría ser monumental, «estando Su Majestad en esta villa” (dicho sea de paso: no se habla de capitalidad ni de cosas así; tan sólo que el rey está en la Villa, como así era y fue un día con otro hasta nuestros días).

Apareció otro, un Pedro de Cárdenas –conocido proveedor de toros de Madrid–, ofreciendo lo mismo que el Medina, pero con una salvedad: encerraría los toros a su costa. Es más: proporcionaría 6 toros a 22′6 ducados cada uno (en realidad a 8.500 maravedíes cada uno) y que dejaría que unos regidores fueran a su «vacada a escoger entre 15 toros que tiene».

Vista esta segunda oferta, empezó el mercado persa: aceptaban la propuesta, porque gustaba mucho lo de poder ir a escoger los toros; también agradaba que ofreciera seis toros; pero que le darían más dinero por cada toro, esto es 9.000 maravedíes, pero con tal que diera un toro más. Un toro más, es decir siete, «por haber de estar Su Majestad en la plaza».

Y como no podía ser de otra manera, se desató la discusión. Al final querían los toros de Cárdenas a su precio, pero con lo aceptado a Hernando de Medina. Uno, el típico sabiondo que hay en toda reunión y que no se entera de nada, pero que tiene que hablar, dijo que se pidiera licencia al rey para lidiar seis toros y no cuatro…, iban ya por siete. El Corregidor quiso poner orden: que se lidiaran seis toros a 9.000 maravedíes más un toro de regalo para Madrid, que «salen todos los dichos toros a menos de 8.000 maravedís» (¡podrían haber echado la cuenta, en realidad a 9.000 maravedíes más un toro de regalo!), que no se lidiaran más de seis, y que Madrid se quedara el séptimo «para cuando otra vez sea menester».