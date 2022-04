Un WhatsApp con Laura Pausini: “La fama puede ser un problema para tus seres queridos”

Tras ganar Sanremo, en 1993, Pausini vuelve a otro festival, el de Eurovisión, y se enfrenta al reto de ser uno de sus tres presentadores los días 10, 12 y 14 de mayo (La 1 y RTVE Play).

¿En la película Un placer conocerte (Prime Video, ya disponible), repasas momentos inéditos de tu vida?

Soy un libro abierto, no tengo secretos. De hecho, mi familia dice que hablo demasiado. Durante el confinamiento, todos hemos hecho un resumen de nuestras vidas. He tenido tiempo, por primera vez, de buscar cosas de cuando era niña que me han abierto ventanas y he tratado de compartirlo😊.

¿Cómo ha sido la experiencia de interpretarte a ti misma?

Fue fácil. Esta película la hice para descubrir yo misma qué sensaciones hubiera tenido al vivir en aquella vida que imagino y sueño desde hace muchos años, la de no ser famosa. Fue un poquito difícil para los actores, porque no estoy acostumbrada a tener un guion. Cambiaba las frases, pero fueron muy agradables y pacientes conmigo, así que gracias👏.

Laura Pausini from the film "Laura Pausini – Pleased to Meet You," premiering April 7.

¿La fama cuesta?

Vivir con fama es diferente que juzgar a alguien que la tiene. Vivir con fama significa que las personas mas cercanas en tu vida también la experimentan y no a todo mi entorno le gusta esta situación . Fuiste nominada a los Óscar y ganadora de un Globo de Oro... La cosa mas inesperada en mi vida, después de ganar Sanremo . Nunca había imaginado que una canción, en italiano y con Sofia Loren, pudiera estar nominada o ganar un Globo de Oro😲.

¿Cómo fue la experiencia de ser “coach” en la televisión española?

Aceptar ser coach de La Voz, en Antena 3, ha cambiado muchas cosas. Mi primer disco fue un éxito en España, pero, luego, el público se fue alejando. Ahora, la gente se ha acercado de nuevo, me ha (re) descubierto... y me he divertido. He encontrado buenos amigos, como Alejandro Sanz. Es un artista y un amigo increíble. Durante el confinamiento, nos llamamos muchísimo. Tanto mi paso por La Voz como por Factor X los conservo como buenos recuerdos. Me encanta el público español. Amo a España 🥰🇪🇸.