La incógnita de Carromero: podría comparecer en la Comisión de Ayuso el mismo día que Almeida

La única certeza sobre el próximo 9 de mayo, día en el que se celebra la última jornada de la comisión de investigación del presunto espionaje a Díaz Ayuso, es que en ella estará presente el alcalde de Madrid. Desde que se anunció que había sido llamado a comparecer, José Luis Martínez-Almeida ha avanzado que acudiría a petición de los grupos municipales para someterse a todas las preguntas que creyeran precisas. Sin embargo, ese mismo día, podría darse una comparecencia aún más reveladora: la del que fuera director de Coordinación de la Alcaldía, Ángel Carromero, persona cercana a Pablo Casado, que presentó su dimisión al poco de conocerse el escándalo.

Así lo ha anunciado la Junta de Portavoces de esta comisión. Según han manifestado, Ángel Carromero ha asegurado que puede acudir a la última sesión. De hecho, estaba previsto que Carromero acudiera a la segunda jornada a través de vía telemática. Sin embargo, en el último momento, pidió aplazar su presencia. La incógnita está en si el ex coordinador de Alcaldía acudirá o no a la cita. Algo que nadie confirma. Lo cierto es que, al haber cesado de su cargo, Carromero no tiene ninguna obligación de ir.

Para la portavoz del PSOE, Mar Espinar, es “imprescindible” que acuda Carromero. Por ello, ha pedido que se pongan “facilidades” para adecuar su comparecencia con sus horarios. “Que venga el día y cuando mejor les convenga”. De hecho, ha señalado que Carromero informó de que podría acudir el día 9 la tarde de este pasado jueves y que se ha informado a los grupos el viernes.

Por parte del PP, el concejal José Fernández ha negado que su formación haya puesto algún “obstáculo” en que comparezca Carromero, pero entienden que en las llamadas por segunda vez “no hay antecedentes” en el Ayuntamiento. Con esto último, Fernández se refería a que la Junta ha solicitado de nuevo la presencia de varias personas que habían declinado participar en la comisión. Entre ellas, la propia afectada: Isabel Díaz Ayuso Ayuso.

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid, ha asegurado que desde el PP se ha hecho “hincapié” en que el alcalde comparezca después de Carromero. Además, insistió en la colaboración de Ayuso. Sin embargo, cree que es difícil que venga porque “no le interesa”: la situación tenía que ver con una “guerra del PP en Madrid” que “ya ha ganado”.

Otra de las personas que ha confirmado que acudirá a la comisión es la delegada del Gobierno y secretaria general del PSOE-Madrid Ciudad, Mercedes González. En su caso, ha pedido que sea el 6 de mayo. “Hace un año que no estoy en el Ayuntamiento. Desconozco lo que ha pasado, conozco bien la empresa y sé cómo se mueve”, dijo, en referencia a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Un organismo a través del cual, según algunas informaciones, se podría haber realizado el supuesto pago a detectives para que espiaran al entorno de Ayuso.