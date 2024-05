Óscar Puente acusa a Milei de "ingerir sustancias"

La incontinencia verbal del ministro de Transportes Óscar Puente parece no tener límites. El último exabrupto del ministro va dirigido principalmente contra el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien ha acusado de "ingerir sustancias". "Os acordáis cuando salió no sé en qué estado previo a la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancias", ha espetado en una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno 'Luis Tudanca' del PSOE de Castilla y León en Salamanca.

Pero no solo ha sido Milei el objeto de sus ataques, también ha ido contra Donald Trump. "Sed vosotros mismos, sin miedo, no pasa nada, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. A Milei, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho", ha señalado Puente, entre algunas risas de los asistentes.

El propio ministro, durante su intervención, ha defendido su forma de comunicar en la red social X, antes Twitter, porque "en las redes se juega duro y, si no lo haces, pasas desapercibido y eres irrelevante". "Esta manera es más arriesgada, pero más auténtica. Creo que hay que estar en las redes para que la gente sepa quién eres y cómo piensas y tú también sepas como es la ciudadanía", ha señalado.