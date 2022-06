Estampida de representantes del PP en la presentación del Orgullo de Madrid

El Museo Thysenn ha acogido esta mañana la presentación de la programación del MADO, las fiestas el Orgullo LGTBIQ+, que tendrán lugar del 1 al 10 de julio, después de dos años de parón tras la pandemia. Lo que se presuponía iba a ser un día de celebración por la reactivación de esta celebración de la igualdad, se convirtió en un cruce de acusaciones entre algunos representantes de los colectivos LGTBI y el Ayuntamiento. Fue Uge Sangil, la activista y presidenta de la organización FELGTBI+, quien aseguró que el alcalde José Luis Martínez -Almeida no les representa y que “nos da igual si quiere o no poner la bandera en el Ayuntamiento”, en relación a la polémica sobre no poner el emblema en Cibeles.

Sangil ha defendido que la bandera arcoíris “es la enseña de la diversidad, del arcoíris, de la ciudadanía, que acoge a toda la ciudadanía”, por lo que no colocarla “es un signo de LGTBfobia porque es un alcalde que no respeta a la ciudadanía”. Para la presidenta de FELGTB, este “es uno de los grandes reproches además de la no ejecución de la Asambela de dos leyes”. “No se está respetando la ley por parte de este alcalde”, ha finalizado.

En ese momento, los representantes populares que se encontraban en la presentación, La responsable del área delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, y el concejal presidente de los distritos de Centro y Salamanca, José Fernández, decidieron abandonar la sala antes la incomodidad de la vicealcaldesa Begoña Villacís, que quiso mediar en la polémica. “Me siento muy orgullosa del Gobierno del que formo parte y que apoya este orgullo. Es más, somos quien subvenciona mayoritariamente esta celebración”, apostilló. Y subrayó el compromiso de la popular Almudena Maíllo, concejal Delegada de Turismo de Ayuntamiento de Madrid , que “ha puesto todas las facilidades posibles” para la celebración del Orgullo. “Me gustaría que fuéramos más justos, ya que nadie puede mencionar una sola medida en el que este Ayuntamiento haya dado pasos atrás en cuestión de igualdad y derechos”, dijo Villacís.

En relación a la polémica sobre poner banderas en las fachadas de las instituciones públicas, la vicealcaldesa comunicó que han enviado ya circulares a estos organismos para que se puedan poner pancartas con “todas las condiciones de seguridad jurídica”. Es más, ella ha afirmado que le encantaría ver una bandera arcoíris en la sede del Ayuntamiento Madrileño