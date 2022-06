El emprendimiento social: el nuevo salvavidas de los jóvenes artistas madrileños

En el último año, el 56,4% de los jóvenes asegura haber sufrido problemas psicológicos, psiquiátricos o de salud mental, según el Barómetro Juvenil - Salud y Bienestar 2021 publicado recientemente por FAD Juventud y Mutua Madrileña. De ellos, un 37,7% dice no haber pedido ayuda profesional debido a motivos económicos. A esto, debemos sumarle que un inicio inestable y precario de la vida laboral en las personas jóvenes, está relacionado con una peor salud mental futura, como bien refleja un estudio realizado a personas de entre 18 y 28 años por el Centro de Investigación en Salud Laboral y la Universidad Pompeu Fabra.

Uno de los sectores que ha podido verse más afectado por esto, es el de los artistas. Son muchos los que una vez que han finalizado su formación y debido a la falta de experiencia y recursos el acceso, el acceso al mercado laboral se convierte en algo imposible. Sin embargo, frente a esta falta de estabilidad laboral y emocional son cientos los jóvenes artistas que apuestan por emprender proyectos propios y transformadores.

La necesidad por conocer qué estaba pasando en las nuevas generaciones de jóvenes artistas, cómo podían afrontar este reto de inestabilidades, precariedad y nuevos desafíos sociales y medioambientales –convertidos ya en algo urgente- surge hace tres años la Fundación Nadine para dar esa primera oportunidad a jóvenes artistas a través del emprendimiento social. En diferentes momentos de su vida pero zarandeadas por lo mismo, el arte, Evelyn Joyce y María Suarez, presidenta y directora de la Fundación respectivamente, descubrieron al conocerse que algo las unía. “Creemos que educar en herramientas de emprendimiento e invertir en primeras oportunidades, dar dinero para que puedan hacerlo realidad, les coloca en un futuro laboral muy distinto”, confiesa Suárez a LA RAZÓN. Mucho más sostenible, equilibrado y emocionalmente más sano. Desde su nacimiento en 2019, más de 200 candidatos de entre 18 y 32 años han aplicado para la convocatoria de Nadine cada año y por ahora, solo han tenido la capacidad de seleccionar a seis para su programa de incubación. “Nuestra idea es poder incubar cada vez más, que esto vaya creciendo y que poder ayudarles a dar el siguiente salto”, confiesa la directora. Gracias a su programa de acompañamiento, los jóvenes seleccionados generan un primer modelo de negocio que la Fundación les financia y que den el siguiente salto para que el proyecto sea sostenible. “En eso estamos trabajando, en crear alianzas suficientes para que el proyecto sea su futuro profesional y no otro”, apunta.

Se puede creer que ya sólo el emprendimiento es suficiente, pero son los propios artistas los que acuden con un propósito social o medioambiental. “Ellos no se plantean que la herramienta artística no sirva para resolver un reto social o medioambiental y eso es lo maravilloso”, confiesa Suárez. Cada año, más de la mitad de los proyectos presentados a la convocatoria de Nadine pertenecen a las artes escénicas y creadores audiovisuales, pero también hay música, literatura y pintura. “Algo que me inquieta muchísimo y que deberíamos tener en cuenta es la velocidad a la que crecen el número de alumnos en los bachilleratos artísticos, cuando hace diez años ni existía. El lenguaje artístico se utiliza cada vez más en las redes sociales, es la nueva forma de comunicarse entre las nuevas generaciones: algo está pasando y no hay un puente hacia el mercado laboral”, reflexiona y añade, “y lo que tenemos son vocaciones frustradas y cuando tienes una vocación no te la quitas de encima el resto de tu vida”. En cuanto a los retos sociales, no es de extrañar que la temática que más preocupe a estos jóvenes sea siempre la salud mental. Hasta ahora, han sido nueve los proyectos artísticos de impacto que gracias al programa de incubación de Nadine y una inversión de hasta 12.000€ por proyecto, que se han convertido en casos de éxito y más de 400 asistentes pudieron descubrir el pasado viernes en el Auditorio de CaixaForum.

Iniciativas ecológicas

Dentro de la última convocatoria, encontramos a Artepaleativo, una fundación sin ánimo de lucro en la que acompañan a personas con enfermedades avanzadas en los hospitales y residencias. Aunque se fundó en Barcelona, tienen la vista puesta en la capital para seguir haciendo llegar su proyecto a todos los rincones del país. “Encontrar a la Fundación Nadine ha sido fundamental para nosotras porque en los últimos años hemos dedicado mucha energía a acompañar a personas y nos hemos olvidado en cierto modo de que también somos artistas, ha sido un reequilibro para nosotras y nos ha dado la posibilidad de tocar puertas en sitios más dedicados al arte”, Silvia Fernández.

Los cuidados es algo que anteponen desde la fundación y que agradecen todos los artistas que han sido apoyados por ella. “Lo que más nos sorprendió es que en vez de ser un proyecto a corto plazo lo que intentan o en lo que piensan es a medio y largo”, confiesa Niko Barrena, uno de los miembros de Memento, una oficia cultural que trabaja para la cohesión social a través del arte investiga sobre el patrimonio inmaterial a través de la piel de la gente, concretamente de los tatuajes. “Otras iniciativas consumen mucha energía y son poco ecológicas, sin embargo en Nadine además de enseñarnos a cómo hacer económicamente sostenible nuestro trabajo lo hace también a nivel de energías y cuidados; no se puede comparar”, asegura Helena Gallego, otra miembro de Memento.

Todos coinciden en que el sector social, cultural y artístico son de los más frustrantes pero reconfortantes a la vez. “Tenemos la suerte o la desgracia de pertenecer a una generación que está cruzada con la frustración y una serie de circunstancias que nos asfixian”, comenta María Magdalena Sánchez, directora artística del proyecto Nana España. Desde la Asociación Grandes Oyentes, llevan a cabo programas enfocados a la infancia y la familia tanto en el ámbito de cultura como el de educación como investigación e innovación social. Reúnen artistas con familias muy recientes para acompañarles en el proceso creación de sus propias nanas originales para sus bebes o con las que expresas experiencias en la crianza. “Creo que no pensamos a largo plazo, este es nuestro ecosistema y casi me da más ansiedad pensar en no tener las riendas de cómo llevar mi día, el año o mis proyectos”, añade. Un equilibrio, que no realmente no lo es, pero al que están acostumbrados.

Así decían sentirse también algunos chicos desde los 16 años hasta los 24 de Seseña, acostumbrados a no tener nada que hacer, hasta que decidieron juntarse y formar Apasiónate. “Empezamos con batallas de gallos, cortos… y creamos algo bonito”, cuenta Adrián Arrogante. Así se dieron cuenta que lo que querían era cambiar su pueblo, dónde escasean las opciones de ocio y según confiesan, esto provoca que muchos de ellos y cada vez más pequeños acudan a las drogas como opción de diversión. Con un objetivo claro: “ver a jóvenes haciendo tantas cosas solo genera a los ganas de querer hacerlas”, confiesa Luis Miguel Mazo y añade, “también queremos llegar a gente más mayor para abrirles la mente y que descubran lo que somos capaces de hacer la gente joven”.

Un sector con ganas, una generación que viene con fuerza y con ansiedad que pide que además de la financiación sea posible tejer una red que no depende solo de ello, sino de apoyo mutuo entre artistas, asociaciones, universidad o instituciones públicas y privadas. En definitiva, estructuras que faciliten que su trabajo consiga echar raíces. Mientras todo eso llega, la Fundación Nadine ya ha convocado su próxima convocatoria el próximo 12 de septiembre.