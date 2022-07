MercaMadrid a las 11 empresas afectadas por el incendio: “No os fallaremos como vosotros nunca lo habéis hecho”

Continúan las labores de extinción en MercaMadrid por el incendio surgido en una de las naves de fruta durante la tarde de ayer. Esta madrugada conseguían controlarlo y aún existen puntos calientes ya que acceder al propio fuego está resultando muy complicado para los los Bomberos debido a las chapas y materiales que impiden su rápida extinción. “Todavía nos queda mucho trabajo por delante, quizás se prolongue durante todo el día”, aseguraba esta mañana Fernando Munilla, jefe del operativo de Bomberos en rueda de prensa.

A pesar de que aún es pronto para conocer cual ha sido la magnitud del desastre, por fortuna han logrado salvar cerca de la mitad de la nave afectada y que cuenta con 6.000 metros cuadrados. “Conseguimos detener el fuego por la cruzada central, en la parte de la cafetería y a partir de ahí, es la parte que hemos logrado salvar”, detallaba Munilla. A su llegada, entorno a las 19:30 de la tarde de ayer, la columna de fuego ya era “impresionante”, estaba desarrollado y había roto por la cubierta. “Envíamos un tren de ataque bastante potente y activamos la cadena de mando porque sabíamos que iba a ser una intervención larga y laboriosa”, confesaba el jefe del operativo.

Las altas temperaturas y la carga del fuego, sumado al aire que soplaba anoche provocó que este se extendiese a mayor velocidad y que un lado de la nave de viese especialmente afectado. También ha sido determinante la estructura del edificio, el cual cuenta con divisiones interiores adaptadas según las necesidades de cada proveedor y que hace que todas sean diferentes y complique el control del fuego. “Por esto nuestro puntos de situación de medios fueron las espacios comunes: el pasillo de circulación central, el pasillo trasversal y el punto de la cafetería”, apuntaba.

Más de 85 hombres

En estos momentos no hay ninguna dotación trabajando en el interior de la zona colapsada y se encuentran trabajando desde el exterior, también con medios aéreos pero sin poner en riesgo a nadie. La situación fue tan extrema durante la noche que según Munilla: “Llegó un momento que dimos la zona por perdida y decidimos no arriesgar demasiado dejando que alguien entrase”. 27 dotaciones han trabajado sin descanso durante toda la noche, más de 85 hombres de forma simultánea que fueron relevados y cuatro bombas, cuatro medios aéreos, seis tanques nodriza, vehículos de mando y de logística para el abastecimiento de líquido y reposición fueron necesarios para hacerse con el control del fuego.

Aún se desconocen las causas del fuego, la Policía será la encargada de investigarlo y esclarecer cuales han sido. Al igual que es complicado saber, por ahora, los daños materiales. Sólo que once son las empresas afectadas, pero será necesario su completa extinción para conocer todos los detalles. Se trata de una nave de 200 de largo por 30 metros de ancho y está subdividida interiormente en todos lo laterales en cerca de 60 puestos. Cada uno de estos cuenta con un tamaño, dependiendo de las necesidades del proveedor, cámaras frigoríficas, zonas de oficina...

Sin problemas de abastecimiento

El director general de MercaMadrid, David Chica, ha confesado que “se trata de un día triste para las más de 9.500 personas y las más de 800 empresas que trabajan aquí a diario”. Después de trasladar su agradecimiento a todas las instituciones y profesionales de seguridad, el primer mensaje que ha querido lanzar ha sido de tranquilidad respecto al abastecimiento de alimentación. “Se ha visto afectada una nave de frutas pero en ningún caso se verá comprometido el suministro ni el ciudad de Madrid ni en una buena parte del país”, detallaba. Para poner en contexto la escala del incendio ha explicado que la nave afectada corresponde a 5.000 metros cuadrados de un total de 70.000 que están a disposición de las empresas de actividad mayorista de venta de frutas y hortalizas.

Chica ha adelantado que desde el martes el mercado recuperará su actividad con total normalidad y que todas las empresas podrán trabajar excepto las afectadas. También ha querido dirigirse a estas últimas: “Las once empresas que han perdido sus instalaciones son ejemplares, no han fallado ni un sólo día, ni durante la pandemia ni con Filomena, y han estado aquí cada madrugada para garantizas el abastecimiento. Que sepan que MercaMadrid no les va a fallar como no lo han hecho nunca ellos”.

En estos momentos, la dirección se encuentra trabajando valorando alternativas para tener una ubicación temporal y retomar su actividad cuanto antes. También a la espera de conocer el alcance del incendio sobre la estructura y el edificio para hacerlo en las mismas instalaciones. “Nuestro compromiso es que la nave afectada vuelva a funcionar lo antes posible” y ha recalcado que “estamos a disposición de las empresas afectadas para todo lo que necesiten”.

Por suerte, el mes de julio es uno de los meses del año con menor actividad en el mercado ya que una buena parte de la población se desplaza a otros puntos geográficos para disfrutar de sus vacaciones. “Estamos trabajando, somos un mercado que no para, que no ha parado e intentaremos que este incendio nos afecte lo menos posible”, sentenciaba.