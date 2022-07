Un juez ordena retirar las banderas LGTBI a Más Madrid y PSOE, que avisan: “No lo acataremos”

Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid ha estimado la medida cautelarísima pedida por Vox para retirar provisionalmente las banderas LGTBI colocadas en el edificio de grupos municipales, una decisión que algunos partidos de la izquierda rechazan y amenazan con no acatar. No obstante, fuentes municipales han avanzado a Efe que el Ayuntamiento “respeta las decisiones judiciales y tomará las medidas necesarias para cumplir el auto, puesto que es su obligación”. En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez señala que oídas las razones expuestas por ambas partes personadas se considera conveniente estimar la medida cautelarísima instada por Vox e interpuesta al Ayuntamiento de Madrid.

El auto recalca que solo analiza “con carácter urgente y limitado la colocación de banderas/pancartas no oficiales en el exterior de un edificio o espacio público y no lo que la misma representa (valores sumamente respetables y ampliamente compartidos por nuestra sociedad, dicho sea de paso)”. Añade que lo contrario sería una interpretación espuria y descalificaría a quienes hicieran un uso indebido, partidista o ideológico de una cuestión que está al margen de que la bandera no oficial represente al colectivo LGTBI.

Vox pretende quitar la bandera LGTBI colocada en nuestro balcón del Grupo Municipal. Esto solo podrá ocurrir gracias a un colaborador necesario: Almeida y el PP. Estamos seguros de que la bandera es legal y así lo defenderemos hasta el final pic.twitter.com/FHBzTNRcnY — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) July 26, 2022

“Sentada la anterior premisa, hay que partir de la necesaria neutralidad, independencia e imparcialidad con la que tienen que actuar las Administraciones y el resto de poderes públicos”, indica el auto. La resolución judicial también añade que el Ayuntamiento no ha aportado en este incidente procesal ninguna prueba documental que acredite la existencia de un acuerdo municipal autorizando la colocación de las banderas/pancartas en el edificio municipal de grupos situado en la calle Mayor, número 71, de Madrid, por lo que el juzgado se plantea una vía de hecho, la “ausencia total de procedimiento administrativo”.

Más Madrid asegura que no acatará la decisión

Los grupos de la izquierda han expresado su rechazo a esta decisión judicial: Más Madrid asegura que no la obedecerá, mientras que el PSOE ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que sea él quien no acate el mandato del juez. En un comunicado, Más Madrid ha avisado de que ningún miembro de la formación “retirará las banderas” y de que pedirá la nulidad del auto por no haber sido emplazada como parte interesada en el proceso.

“El Ayuntamiento de Almeida no ha movido ni un dedo para impedir este auto de cautelares”, dice Más Madrid, que considera al alcalde un “colaborador necesario” en esta situación. Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha señalado que su grupo aún no ha recibido la notificación del Ayuntamiento de Madrid para retirar las pancartas LGTBI del edificio de grupos municipales, y que entiende que el Ayuntamiento no asumirá el fallo judicial que ordena la retirada “al ser cautelar”.

En un audio remitido a los medios, Espinar argumenta que si el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa Begoña Villacís asumen este dictamen sería “una nueva cesión a Vox” que deberían explicar. También deberían explicar, según la socialista, por qué hay un problema con la bandera LGTBI en el balcón de su grupo pero no lo hay con la bandera de Ucrania, que también exhibe el PSOE en su balcón en el edificio de grupos.

Por último, la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, ha interpelado directamente, a través de Twitter, a la vicealcaldesa, Begoña Villacís. “Empieza a ser costumbre que las cosas pasen a sus espaldas o con su complicidad. ¿Por qué no han sido emplazados los grupos en este asunto? ¿Seguirá sin actuar ante actos de LGTBIfobia desde su gobierno? Es necesario que tome postura y partido”, le ha afeado.

Vox celebra el fallo

El grupo municipal de Vox, que instó el procedimiento judicial, celebra en un comunicado este dictamen acordando la retirada provisional de las pancartas LGTBI. Vox recalca que el auto solo analiza la colocación de banderas/pancartas no oficiales en espacios públicos “y no lo que las mismas representan” que, según el grupo, es lo que ha defendido “siempre” frente a las “acusaciones, por todos conocidas, vertidas en su contra”. “Una vez más Vox, frente a la manipulación de la izquierda, numerosos medios de comunicación y colectivos de diferente índole que han tratado de politizar una petición que tan solo buscaba preservar la neutralidad de los edificios públicos, ha conseguido que la Justicia considere y apoye sus reivindicaciones”, agrega el comunicado.