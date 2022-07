Este miércoles, un edificio del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a vivir un episodio de la polémica en torno a la bandera LGTBI. Operarios municipales han acudido al edificio de los grupos con representación en Cibeles para retirar este símbolo de los balcones de los grupos de Más Madrid y el PSOE. Se ha concretado este hecho un día después de que un juez aceptase las medidas cautelarísimas solicitadas por Vox para que esas banderas fueran retiradas de los balcones de este inmueble, situado en la madrileña calle Mayor.

🚨Funcionarios del ayuntamiento han venido esta mañana a quitar las banderas LGTBI del Grupo Municipal. De la noche a la mañana, sin que tengamos el auto, sin información y, sobre todo, sin que Almeida mueva un dedo para defender la libertad y el orgullo. pic.twitter.com/WZri7OgoYT — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) July 27, 2022

Un hecho que ha sido denunciado por la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a través de Twitter. “Funcionarios del ayuntamiento han venido esta mañana a quitar las banderas LGTBI del Grupo Municipal. De la noche a la mañana, sin que tengamos el auto, sin información y, sobre todo, sin que Almeida mueva un dedo para defender la libertad y el orgullo”, ha asegurado la líder de la oposición al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Y ha añadido: “No es una sentencia firme, sino provisional. Almeida tenía la oportunidad de recurrir y colocarse, por primera vez, en el lado bueno de la historia para alejarse de sus compañeros de mandato. Como era de esperar ha preferido a Vox y su ofensiva contra el colectivo. Menos de 24 horas han tardado en quitarlas. Almeida no ha hecho nada durante estos 3 años más que quitar banderas. Ahora se ha recargado las pilas y se ha dado mucha prisa en meter las banderas LGTBI en el armario. Es una vergüenza y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles la retirada de las banderas arcoíris en Mayor 71, el Edificio de Grupos Municipales, pues “se acata un auto, el Ayuntamiento no puede hacer más que acatar y cumplir”. Desde Delegación del Gobierno, tras el Consejo Local de Seguridad, el regidor ha precisado que “no es una sentencia”, sino “un auto dictado” y que “no es susceptible de recurso”, por lo que el Consistorio “no puede hacer más que acatar y cumplir”. En este sentido ha abundado en que “no hay ninguna otra lectura, más que se vive en un Estado de Derecho, se cumplen las resoluciones judiciales”. Ha precisado que los servicios jurídicos del Consistorio “estudian la interposición de recurso”. Ha explicado que “el auto del juez es de inmediata ejecución”, por lo que “no se puede recurrir la ejecutividad en un proceso de cautelarísimas. “No hay nada más que eso”, ha declarado. Además, ha indicado que “solo se retiran las banderas afectadas por el auto” y “se ha dejado una bandera de Ucrania y una pancarta de Zerolo”.