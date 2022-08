Estas son las gasolineras más baratas de la Comunidad de Madrid a 8 de agosto

Buscar y comparar. Lo de siempre en una economía golpeada por la inflación. Algo que las nuevas generaciones no conocieron, acostumbradas a la estabilidad, pero que a los más mayores, que vivieron épocas de no regulación de precios, no le son ajenas. Así, ante el precio de unos carburantes que no ha dejado de escalar desde hace varios meses, toca volver a aquellas antiguas prácticas.

No fue hasta el pasado jueves, 10 de marzo, cuando los precios empezaron a estabilizarse un poco. Sólo un poco. Desde el 1 de abril, todas las gasolineras comenzaron a aplicar sobre el precio de venta una bonificación de, como mínimo, 20 céntimos por cada litro surtido. No obstante, el encarecimiento de los carburantes se está comiendo poco a poco la bonificación, convirtiendo en un fantasma su efecto. Para saber si un establecimiento aplica este descuento, basta con mirar la factura obtenida tras repostar.

A pasado 5 de agosto, el precio medio de un litro de gasolina 95 en la Comunidad de Madrid era de 1,868 euros, por 1,885 euros que cuesta el litro de diésel. Con esas cifras, repostar por completo el depósito de un coche tipo de 55 litros, supone un gasto aproximado para los conductores de esta región de unos 102,74 euros, mientras que con gasóleo alcanza los 103,67 euros. En total, en lo que va de año, el diésel acumula un encarecimiento del 36,29%, mientras que la gasolina ha repuntado un 22,97%. Estamos hablando, aproximadamente, de unos 36,3 euros más que en la misma semana de agosto de 2021.

Esta situación es anormal por muchos motivos... y uno de ellos es que, en determinados momentos, el coste del diésel ha llegado a superar al de la gasolina. Uno de los principales factores es la guerra en Ucrania, porque el suministro de diésel a Europa depende mucho del que depende de Rusia y los flujos desde allí continúan, pero no con el mismo ritmo que antes. Por lo que expertos del sector prevén un mayor encarecimiento de este combustible en el corto y medio plazo.

Bonificación

La “ayuda” de los 20 céntimos, con todo, ha llegado con polémica. En total, esta “bonificación” podría suponer un ahorro para cada usuario de diez euros por cada depósito de 50 litros. Aunque también es importante anotar que 15 de cada uno de estos 20 céntimos de rebaja, deberá cubrirlos el contribuyente; ya que los otros 5 céntimos correrán a cargo de las petroleras.

Gasolineras FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Las gasolineras más baratas de la Comunidad de Madrid

Madrid - Gasolina 95

· Tres Cantos (Plenoil) - Av. de la Industria, 52 - 1,679 euros.

· Tres Cantos (Ballenoil) - Av. Industria, 44 - 1,679 euros.

· Madrid (Ion +) - Muguet, 12 - 1,721 euros.

· Madrid (Ballenoil) - Reus, 13 - 1,725 euros.

· Daganzo de Arriba (Ballenoil) - Franklin, 1 - 1,745 euros.

· Ajalvir (Plenoil) - Camino Torrejon, 4 - 1,747 euros.

· Madrid (Plenoil) - Ctra. Villaverde a Vallecas, km 267 - 1,749 euros.

· Madrid (Plenoil) - Camino de Las Hormigueras, 177 - 1,749 euros.

· Madrid (Simon Grup) - Ctra. Villaverde a Vallecas, km 283 - 1,749 euros.

· Alcalá de Henares (Alcampo) - C.C. La Dehesa, Autovia Madrid-Barcelona, km 34,0 - 1,759 euros.

· Alcalá de Henares (Ballenoil) - Ctra. Daganzo, km 5 - 1,759 euros.

· Madrid (Ballenoil) - Camino Hormigueras, 153 - 1,759 euros.

· Madrid (Ballenoil) - Camino Pozo del Tio Raimundo, 6 - 1,759 euros.

· Torrejón de Ardoz (Alcampo) - Ctra. Loeches-Ajalvir,, km 12,500 - 1,767 euros.

Madrid - Diésel A

· Madrid (Ion +) - Muguet, 12 - 1,691 euros.

· Madrid (Ballenoil) - Reus, 13 - 1,699 euros.

· Tres Cantos (Plenoil) - Av. de la Industria, 52 - 1,719 euros.

· Tres Cantos (Ballenoil) - Av. Industria, 44 - 1,719 euros.

· Torrejón de Ardoz (Alcampo) - Ctra. Loeches-Ajalvir,, km 12,500 - 1,747 euros.

· Torrejón de Ardoz (Ballenoil) - Charca de Los Peces, 2 - 1,747 euros.

· Torrejón de Ardoz (Plenoil) - Av. Constitución, 1 - 1,747 euros.

· Torrejón de Ardoz (Ballenoil) - Olmo, 1 - 1,747 euros.

· Torrejón de Ardoz (Gasexpress) - Av. Sol, 50 - 1,767 euros.

· Colmenar Viejo (Petroprix) - Av. de Los Reyes, 2 - 1,769 euros.

· Fuenlabrada (Ballenoil) - Aneto, 1 - 1,777 euros.

· Colmenar Viejo (Alcampo) - C.C. Alcampo, C/. Tejera, 2 - 1,778 euros.

· Alcalá de Henares (Alcampo) - C.C. La Dehesa, Autovia Madrid-Barcelona, km 34,0 - 1,779 euros.

· Alcalá de Henares (Ballenoil) - Ctra. Daganzo, km 5 - 1,779 euros.