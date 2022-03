El descuento de 20 céntimos de los combustibles se aplicará de forma directa al repostar desde el viernes

Directo al repostar. Así se aplicará el descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes para todos los conductores que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una de las medidas estrella para combatir los efectos de la guerra de Ucrania en la economía española. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado hoy que la bonificación se aplicará desde este viernes al repostar y será adicional a la que ya han puesto en marcha las petroleras -el Gobierno bonificará 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de 5-. “Las operadoras ya están haciendo ofertas que permiten para la ciudadanía general unos cinco céntimos adicionales (de rebaja), es decir 25 céntimos, y para los transportistas otros diez céntimos añadidos”, ha señalado Montero, en referencia a los descuentos lanzados ya por compañías como Repsol, Cepsa o BP, que aplican rebajas en sus combustibles de entre 10 y 12 céntimos por litro.

En declaraciones a Telecinco, Montero ha destacado que el Gobierno ha querido que esta bonificación al combustible sea “claramente eficaz”. “Eso obliga a que tengamos que hacerlo de una manera genérica porque el gasolinero no le puede pedir a nadie la declaración de la renta ni tampoco decidir si alguien tiene un umbral suficiente para recibir esa ayuda”, ha subrayado la ministra de Hacienda. La ministra confía, además, en que esta rebaja en el precio del combustible, que se aplicará hasta el 30 de junio, contribuya al bienestar de las familias y a que las empresas puedan “sortear” las dificultades derivadas de los costes de los carburantes.

Preocupación del sector

Aunque la rebaja supondrá un evidente alivio para los bolsillos de los conductores, no es menos cierto que ha generado una gran inquietud en el sector de las estaciones de servicio. Ayer, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que agrupa a 4.000 pequeñas y medianas empresas del sector de las algo más de 11.000 que hay en total en España, las estaciones de servicio de estas compañías no podrán aplicar la medida si tienen que adelantar los descuentos de sus fondos.

“A la espera de conocer los detalles de las medidas que previsiblemente aprobará mañana [por hoy] el Consejo de Ministros, la Asamblea de CEEES advierte de que si lo que pretende el Gobierno es que sean las pymes y micropymes del sector quienes financien la iniciativa, la realidad es que ésta quedará sin efecto. No porque las estaciones de servicio no deseen contribuir al éxito de la misma, sino porque directamente no pueden hacerlo”, advirtió en una nota de prensa CEEES.

Aunque esta patronal ha solicitado aclaraciones sobre el sistema que se aplicará, el Ejecutivo de momento no ha comunicado oficialmente cómo será el mecanismo. Otras fuentes de este sector insisten en línea con el CEEES que, a diferencia de las grandes operadoras, las pequeñas compañías -que representan el 70% de la industria- no pueden permitirse el lujo de adelantar el dinero de los descuentos y recuperarlo después porque no tienen músculo para hacerlo. Por ese motivo, aseguran que el sistema más adecuado sería uno parecido al que está aplicando Francia. En el país vecino, las estaciones de servicio compran el combustible ya con el descuento aplicado a las mayoristas, que tienen más músculo y son las que luego liquidan la diferencia con el Estado.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la rebaja de carburante tendrá un coste para el Estado de 1.420 millones de euros y de 473,63 millones para las petroleras. Así se desprende de los últimos cálculos realizados por los técnicos de Hacienda sobre el reparto de costes entre abril a junio del descuento de 20 céntimos por litro de carburante, de acuerdo con las estadísticas de consumos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORE).