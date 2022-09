La elegancia del Abadía Retuerta Selección

Para los momentos postreros del verano nada mejor que dejar descansar las tempestades pasadas y los nubarrones que los agoreros anuncian en el otoño. Y un tinto de esos que podemos calificar como infalibles. Es el caso del Abadía Retuerta Selección, verdadero estandarte de la bodega y de su enólogo Ángel Anocibar. Eligiendo sus buenos y muchos pagos, cada añada es una muestra nueva de saber hacer. Sin artificios, pero con mucha rotundidad en los planteamientos y en el acabado de un vino de notable elegancia.

Qué difícil resulta hacer más de medio millón de botellas, e incluso surfear por encima de las dificultades climáticas que en estos tiempos suponen un auténtico reto para los elaboradores. Así, no hay etiqueta como la del 2018, donde para ocasión se ha trabajado con una añada fría, que no exprese esas notas de muy sugerentes aromas donde siempre destaca la ciruela, Por no hablar de una especial suavidad en el paso de boca.

La uva central de este vino de carta cabal es la tempranillo, quizá nuestra auténtica seña de identidad. Pero la mano sabia del enólogo también sabe ir pespunteando con otras variedades, caso de la syrah, cabernet, o lo que corresponda según las vinificaciones. El resultado es hermoso, propio de un vino amplio, de los que nos llenan paladar y espíritu, y que nos permite reconciliarnos con las incertidumbres del momento.