La Torre Caleido abre sus puertas en Madrid: comercios, ocio y restauración en la Castellana

Hoy es el gran día. El corazón del distrito financiero Cuatro Torres de Madrid se amplia desde este jueves con el espacio comercial de la torre Caleido. Está previsto que a esta oferta comercial, las próximas semanas, se unan nuevos operadores. Todo en este espacio de compras con forma de ‘T’ invertida y que, a través de distintos niveles, integra en este cuarteto de edificios emblemáticos el primer campus universitario vertical, una clínica de alto rendimiento, una gran zona verde y vanguardistas galerías comerciales y de restauración.

El mix de marcas del que se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos que ha visto la luz en la capital en los últimos años cuenta con rótulos como Bimba y Lola, El Ganso, Roberto Verino, Pepe Jeans, Silbon, Intimissimi, Calzedonia, Façonnable, Renatta&Go, Aristocrazy, Singularu y Rituals. Asimismo, el espacio comercial cuenta con Oncine Urban, seis salas de cine que apuestan por un nuevo concepto del séptimo arte a través de butacas exclusivas y películas en versión original con las que vivir una experiencia de lujo.

Del lado de la restauración, enseñas como La desayunería, Makan Saj, Five Guys, New York Burger, Grosso Napoletano, Secrets by Farga, Kanbun, Honest Greens y Starbucks son algunas con las que deleitar a los incondicionales del nuevo estilo de vida diferente, exclusivo y urbano que representa Caleido.

Programa de estreno

Con ocasión del estreno, Caleido ha diseñado un programa de acciones para sorprender al visitante. Algunas de las más destacadas son Barbería, en la que un equipo de profesionales estará las mañanas del jueves y viernes y la tarde del sábado listo para poner guapos a los visitantes del complejo; Magic Mirror, un fotomatón con un set completo para customizar y sacar fotos de recuerdo irrepetibles; o Live Paint, actividad en la que el artista Joe O’Boile realizará una pintura en vivo sobre lienzo. La oferta se completa con Clases de percusión (cajón flamenco) y batería, en la que las músicas Laura Reyes y Xerach Peñate ayudarán con las baquetas los jueves y viernes por la tarde y sábado por la mañana para que los clientes se sientan auténticas rockstars; y Fashion Hunter, en la que la fotógrafa Cristina Jul estará todas las tardes y noches del jueves, viernes y sábado ‘cazando’ los looks más top de los visitantes del centro. T

Todo ello amenizado por la animación 9 Dj en 3 días, donde nueve profesionales de las mejores salas de Madrid pincharán en exclusiva para Caleido desde las 10.00 hasta las 00.00 durante los tres días.