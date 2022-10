Verdad en José Moro: bonita fruta y secuencia aromática en esta botella de amistad

En este proceloso mundo del vino, donde cada uno está donde tiene que estar, nosotros apostamos por Cepa 21. Esta bodega ha construido su singladura desde la coherencia y la busca del vino directo. La fidelidad de la uva tempranillo que también conoce el bodeguero, y la radical viveza de unos vinos que no tienen ninguna mácula, arista ni fallo. En Cepa 21 hay una actuación como confiesa reiteradamente su creador entre la frescura y la madurez. Esa declaración de principios que podría aplicarse a muchísimos vinos contemporáneos, incluso ser un topicazo, aquí es realidad. Porque la fruta tan bien amansada, la estadía no muy larga ni invasiva en la crianza, permiten conseguir un ejemplar de mucho de beber, de buen poso y complicidad en el caminar de la vida. Para la ocasión, este Cepa 21 está herrado con la añada 2019, considerada de auténtico equilibrio climático y estacional. Ya se sabe que la saga de añadas difíciles exige a veces imaginativas fórmulas. No es el caso, aquí se juega a favor de obra, se deja que se exprese la bonita fruta y la secuencia aromática y gustativa es de verdadero placer. Descorchar esta botella de amistad es escuchar un futuro prometedor. A gozar.

Bodega: Cepa 21

Vino: Cepa 21

D.O.Ca: Ribera del Duero

Pvp: 18,90 euros

www.cepa21.com