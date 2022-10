Carlos Izquierdo: «Uno es feliz cuando sabe disfrutar de cada momento»

Nació en Madrid en 1968 y es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Conoce a fondo la administración pública porque ha estado al frente de varias consejerías. Está en política desde hace años por vocación y por convicción.

¿Principal rasgo de su carácter?

Ufffff, ¡ qué difícil ! Yo creo que soy una persona humilde, trabajadora y que en todo momento busca consensos.

¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?

La sinceridad y la Palabra. No me gustan las personas que se comprometen a algo y luego no cumplen.

¿Y en una mujer?

Pues las mismas que en un hombre, aunque reconozco que las mujeres por lo general tienen algunas cualidades que un hombre posee en menor medida: sensibilidad, tolerancia, poder de sacrificio, …

¿Qué espera de sus amigos?

Que no fallen y que estén cuando se les necesita.

¿Su principal defecto?

Quizás la exigencia. Me gusta que las cosas salgan bien y a veces eso puede no ser tan bueno.

¿Su ocupación favorita?

Sin duda, mi familia. Es con mucho lo que más quiero y trato de compatibilizarlo pese a la dura exigencia del servicio público.

¿Su ideal de felicidad?

La Felicidad no es un destino. La Felicidad es el camino. Uno es feliz cuando sabe disfrutar los momentos del día a día. Uno es feliz cuando en tu familia y en tu entorno personal eres feliz.

¿Cuál sería su mayor desgracia?

Perder un hijo. Pocas cosas pueden ser tan duras como esa.

¿Qué le gustaría ser?

Lo que soy. Formar parte del mejor Gobierno de España, el de Isabel Díaz Ayuso, es lo mejor que me ha podido pasar. No creo que haya nada mejor.

¿En qué país desearía vivir?

Sin duda, en España. Vivimos en el mejor país del mundo. Lo tiene todo.

¿Su color favorito?

El azul.

¿La flor que más le gusta?

Me gusta mucho el tulipán. Es elegante.

¿El pájaro que prefiere?

Desde muy pequeño, el halcón peregrino.

¿Sus autores favoritos en prosa?

Me gusta Pérez Galdós, Unamuno y me gustan los pensadores y filósofos.

¿Sus poetas?

Lope de Vega. El siglo de Oro español marcó la literatura mundial y Lope de Vega es la esencia de aquella época.

¿Un héroe de ficción?

No es de ficción, es real. El Cid Campeador, me encanta.

¿Una heroína?

Siempre he admirado a Isabel La Católica. España la debe mucho. Creo que deberíamos en España reivindicar más su figura.

¿Su músico favorito?

Los Beatles. Creo que cambiaron la música. Hubo un antes y un después. La música actual lleva parte de ellos.

¿Su pintor preferido?

Goya y Velázquez. Los dos fueron genios, los dos cambiaron la pintura y la forma de entenderla. Los dos eran de Madrid. Me gusta mucho también Van Gogh.

¿Su héroe de la vida real?

Juan Pablo II, marcó una época.

¿Su nombre favorito?

Pablo. Así se llama mi hijo.

¿Qué hábito ajeno no soporta?

La envidia.

¿Qué es lo que más detesta?

La mentira y la traición.

¿Una figura histórica que le ponga mal cuerpo?

Stalin, Lenin, … los dictadores.

¿Un hecho de armas que admire?

El descubrimiento de América.

¿Qué virtud desearía poseer?

Son tantas que...

¿Cómo le gustaría morir?

En paz conmigo mismo.

¿Cuál es el estado más común de su ánimo?

Suelo estar tranquilo.

¿Qué defectos le inspiran mayor indulgencia?

Los que se hacen por amor.

¿Tiene una máxima?

Disfruta cada día, cada momento, porque hay muchas razones para ello.