Iglesias no será declarada persona “non grata” en Madrid: un informe bloquea la propuesta de Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid que se celebra este martes reprobará a Pablo Iglesias por sus declaraciones ofensivas hacia la Policía Municipal. El ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez y ex líder morado no será, sin embargo, declarado persona “non grata”. Un informe elaborado este mismo lunes por la Secretaría General del Pleno de la capital, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, señala que el consistorio madrileño no tiene competencias para realizar este tipo de declaraciones.

Se refiere este informe a la propuesta registrada por Vox. Los de Javier Ortega Smith habían registrado una iniciativa para declarar a Iglesias persona “non grata”. El informe del secretario general del Pleno no afecta, por tanto, a la iniciativa conjunta del Partido Popular y Ciudadanos, que plantean la reprobación de Iglesias. Una iniciativa esta última, la impulsada por populares y naranjas, que sí será sometida a votación en el Pleno de mañana y, con toda probabilidad, saldrá adelante.

El informe elaborado por la Secretaría del Pleno de Madrid recuerda que “conforme a la Jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo” queda claro que los ayuntamientos -también el de Madrid- “carecen de la necesaria habilitación para declarar persona non grata a ningún ciudadano, pues ni de las competencias municipales del art. 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, ni de la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, de la legislación sectorial o de la cláusula genérica de la autonomía municipal se puede determinar que la Administración Local pueda hacer este tipo de calificativos siendo el acuerdo que pudiera llegar a adoptarse contrario a derecho, ya que tal acuerdo no está fundamentado en ninguna competencia o potestad municipal”. Y precisa que al plantearse “la duda razonable sobre si dicha declaración pudiera afectar al derecho al honor de la persona declarada non grata”, se debe aún “ser más cautelosos si cabe con la adopción de este tipo de acuerdos”.