Planes para rendir tributo a La Almudena

El miércoles rendimos homenaje a nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, y no se nos ocurre mejor manera de hacerlo que alrededor de una mesa. Ahí van varias ideas. Para empezar el día, tenemos una cita en la Plaza Mayor, escenario en el que los componentes de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) ofrecerán una gran corona de 17 metros de diámetro y con más de 1.500 raciones. La historia de la Corona de la Almudena data del año 1978, cuando el gremio de pasteleros decidió crear un nuevo dulce para honrar a la Virgen de los madrileños y, por ende, a su patrona. La inspiración para darle gä al dulce llegó de la propia corona que lleva la talla de la Virgen, que se encuentra en la Catedral de la Almudena. Así esta pieza de bollería artesana tiene forma de corona con una miga tan suculenta y esponjosa como la del roscón, pero sin el característico agua de azahar. Hay en algunas pastelerías que se baña el bollo con almíbar y otras la rellenan de crema. ¿Dónde adquiarirla? Pastelería Nunos, The Club, Restaurante Terraza Puerta del Sol, Pastelería Luzón, Chantilly, La Santiaguesa, El Horno de San Onofre, Antigua Pastelería del Pozo, El Riojano, La Mallorquina y Pan Delirio, entre otros obradores. En Mallorca, la probamos de trufa, pero también triunfa con nata en versión corona entera o como postre individual.

¿El aperitivo? En Ella Sky Bar Madrid (c/ Gran Vía, 42. Planta 10), donde por ocho euros podemos pedir de una del mediodía a tres de la tarde un vermut y unas de croquetas ¡Qué felicidad! Javi Estévez, si no conocen su nueva apertura, El Lince, corran, porque merece la pena, y mucho, elabora para Juancho’s BBQ la Burger La Castiza como tributo a la gastronomía madrileña. Ojo, sólo la podremos disfrutar hasta el día 20 en los citados restaurantes y a través de la app de Glovo. ¿Lo mejor? Cuenta con dos rebanadas de pan de brioche con un toque de mantequilla, que albergan 220 gramos de hamburguesa de cortes de secreto de vacuno de La Finca de Jiménez Barbero. Además, no le falta queso de pasta blanda Turbulencia, de la quesería Jaramera de Torremocha del Jarama, premiada por tener el mejor queso de Madrid en 2022 al apostar por un proceso de elaboración 100 por cien artesanal. El suculento bocado está coronado por el emblemático guiso de callos, pata y morro con chorizo y morcilla, también de La Finca, una receta original de Javi en La Tasquería. Asimismo, La burger Siete Estrellas tendrá su propio toque picante y se podrá condimentar al gusto con las clásicas pipetas de la mejor casquería de Madrid.

En una esquina del mercado de Antón Martín, se encuentra uno de nuestros espacios gastronómicos preferidos por interesante, ilusionante y emocionante. Nos referimos a Dopplengäger, donde el gran Sami Alí despliega en una cocina mínima toda su creatividad en unas recetas de las que se quedan clavadas en la memoria.

Bocado eléctrico

Tengan en cuenta que el miércoles enciende los fogones, así que reserve su hueco. ¿Qué pedir? Imprescindible es el tako crunchy de tartar de gamba dulce de Huelva y jalapeño. Tanto como el huevo dragón, la brandada naan y las albóndigas que denomina «bittersweet pig. De postre, descubra «la palomita», mantenemos en secreto su elaboración, lo mismo que la del sorprendente bocadito eléctrico. ¿De beber? Nos entusiasmó armonizar los platos con la kombucha de tomillo de limón o de chirimoya elaborada por Edu, ideólogo de las bebidas fermentadas, que tan bien sientan al estómago, cuya acidez equilibra con los sabores grasos y picantes.: «Me gusta que el comensal no venga con expectativas, porque para nosotros es una presión extra. Sólo quiero que se divierta, porque escuchar que gustan los platos es nuestra gasolina», confiesa el cocinero, a quien siempre apetece visitar.

Corona de la Almudena FOTO: El horno de Babette