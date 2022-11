Madrid: los agentes de Movilidad irán a la huelga si no se cumplen sus condiciones

Los sindicatos madrileños de agentes de movilidad podrían ir a la huelga por las “inadmisibles carencias” a las que, a su juicio, están sometidos. Así, el próximo 21 de noviembre, a las 21:00 horas, se concentrarán en la Plaza de la Villa coincidiendo con la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, ya que señalan a este área del Ayuntamiento de Madrid como principal responsable.

“Prestamos servicios con motocicleta de más de 10 años de antigüedad y en estado lamentable; no existe la conciliación familiar; no hay una segunda actividad ni tampoco una valoración del puesto de trabajo desde hace más de diez años, a pesar de estar expuestos de forma continuada a altos niveles de contaminación; no se le dan a los motoristas ni pantalones ni cazadoras y obligan a la gente de más de 50 años a seguir montando en moto cuando sus condiciones psicofísicas no son las más adecuadas”, afirma Jorge Muñoz, portavoz del sindicato SPAM de agentes de Movilidad, federado en CSIT.

Así, en las asambleas que se han celebrado, han acordado adoptar una serie de medidas “en aras de alcanzar un acuerdo digno para el Cuerpo de Agentes de Movilidad”. Entre ellas, la revisión íntegra de los vehículos; la no realización de horas extras a partir del fin de semana del 12-13 de noviembre, con vistas a conciliar; la prestación de servicio a reglamento; y, de no haber negociación, “solicitar el cese de la dirección y subdirección de Movilidad si no hay negociación”. Así, de no prosperar un acuerdo, se convocarán manifestaciones, huelgas y paros si es preciso, avisan.