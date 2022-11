El Madrid Challenger Series lleva el CrossFit y la halterofilia a las puertas del Palacio Real

El Madrid Challenger Series se ha apoderado este sábado de las proximidades del Palacio Real de Madrid para realizar un ‘showmatch’ de halterofilia con 12 de los deportistas más destacados de esta disciplina en España, con Mouna Skandi y Otto Orta llevándose la victoria en esta segunda edición de la competición.

El formato de competición para este ‘showmatch’ ha sido una competición rápida de tres intentos de cada levantamiento para sumar la puntuación final. Los ganadores serían quienes más levantasen en el total olímpico en coeficiente sinclair, la famosa técnica de compensación de peso corporal por peso levantado.

La delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, alabó “la fantástica respuesta” de los madrileños y visitantes a esta oportunidad de ver “a grandes atletas del CrossFit en un lugar tan emblemático como el Palacio Real”, y destacó la apuesta del consistorio “por acercar los grandes eventos a los madrileños para que cada vez más se enganchen al deporte”.

Mouna Skandi se ha llevado la victoria después de levantar 85 kg en arrancada y 100 kg en dos tiempos. La campeona de España se ha mostrado una de sus mejores versiones para afrontar este 5 de diciembre el Mundial de halterofilia. “Ha sido todo un privilegio competir aquí. Me he sentido muy bien, esta prueba era para ver cómo me siento en el Mundial. Poder representar a la halterofilia es un sueño”, señaló.

Por su parte, Otto Orta, levantó un peso de 119 kg de arrancada y 143 kg en dos tiempos y se ha llevado el cheque de 1.000 euros para el Club Sideropolis de Madrid. “El escenario es espectacular, nunca había competido con tanta gente. Solo llevo dos años en halterofilia, valoro mucho la oportunidad de competir y además de ganar, es una gran satisfacción”, apuntó.

Víctor Casanovas, director del evento, destacó la intención de la organización de “acercar el CrossFit y la halterofilia a los ciudadanos de Madrid”. “Trabajamos conjuntamente con el Ayuntamiento para hacerlo posible”, afirmó.