La lluvia de estrellas de las Leónidas toca a su fin en Madrid

Un fenómeno que anuncia la Navidad. Y no es la estrella de Belén. La lluvia de meteoros de las Leónidas se deja ver todos los años entre el 6 y el 30 de noviembre y aunque no cuenta con una actividad tan alta como las Perseidas de verano, porque cuenta con una tasa de entre 10 y 20 meteoros por hora, cada 33 años, las Leónidas dan lugar a espectaculares tormentas de meteoros, llegando a una frecuencia de miles de meteoros por hora. Sin embargo, este año no será el caso.

El momento de más “espectáculo” no ha cubierto las expectativas. No ha sido bueno para la observación de las Leónidas, puesto que su momento de máxima actividad, a mediados de este mes de noviembre, se ha producido con la luna en fase menguante.

Con todo, para verlas no es necesario telescopio y se aprecia mejor en el hemisferio norte, especialmente, en lugares con escasa contaminación lumínica.

¿Por qué se llaman Leónidas?

Lo que podremos ver serán pequeños restos -de un tamaño de entre un milímetro y varios centímetros- del cometa 55P/Tempel-Tutle, que surgen de la colisión de este con la atmósfera. Reciben el nombre de “Leónidas” en honor a la constelación de Leo, puesto que es de la que parece ser que surgen las trazas.