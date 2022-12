Eugenio Ribón se perfila como el nuevo decano al ICAM

El recuento ha estado reñido hasta el final, pero a falta de conocer todavía el voto por correo el abogado Eugenio Ribón se perfila como el próximo decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). A pesar de haber sido el año con más candidatos, un total de siete optaban al codiciado puesto, los colegiados han mostrado su desapego a institución un año más. De los 74.000 miembros que componen el censo solo han depositado la papeleta 5.598 personas.

Eugenio Ribón partía como uno de los favoritos porque su candidatura era continuista con la del actual decano. De hecho, formó parte de la actual Junta de Gobierno. Ribón se licenció en ICADE y hace gala de seguir perteneciendo al turno de oficio trás varias décadas de profesión. Los ejes principales de su proyecto para los próximos cinco años son: la creación de un Instituto de desarrollo digital y un sistema de «cuotas cero» en el que el pago colegial revierta en formación. Con un programa basado en en más de 100 medidas ha logrado convencer.

Muy de cerca le ha seguido Juan Gonzalo Ospina, que era la candidatura apoyada especialmente por los jóvenes (también saliente del actual decanato) y ha quedado en segundo lugar, y ya a más distancia los otros cinco: Miguel Durán, Ángeles Chinarro, Beatriz Saura, Raúl Ochoa y Begoña Trigo.

El día comenzaba con un muy buen dato y parecía que la jornada iba a superar todas las expectativas. Entre las nueve de la mañana y la una fueron a votar 1.516 y aunque el dato sobre el total no es bueno, más teniendo en cuenta que se trata del mayor colegio de abogados de Europa, el porcentaje era muy positivo. Un aumento del 17,5% con respecto a las elecciones de hace cinco años cuando se proclamó ganador José María Alonso. Pero, ya fuera porque los abogados fueron más madrugadores esta vez o porque la lluvia terminó por desmovilizar a los rezagados, la cifra se desinfló a lo largo del día. Finalmente, las personas que se acercaron al hotel Novel Madrid Center (en la calle O’Donell de la capital) fueron un 5,8% menos que en los anteriores comicios. En términos globales ni un 10% de los profesionales que pagan mensualmente su cuota acudieron a decidir quién quería que fuera el próximo decano. De los 5.598 que sí depositaron un nombre en la urna, 4.884 son ejercientes y 714 no lo son.

El principal motivo, según los candidatos consultados, es que no se habilitó el voto telemático. De hecho, este fue uno de los asuntos que más agitaron el debate durante la larga campaña que han compartido los siete. La Junta de Gobierno saliente decidió que se votara de forma presencial algo que, según han defendido varios de los que optaban a decano, buscaba entorpecer las nuevas candidaturas. «Desde el Colegio no se ha puesto ni un tuit con la información de dónde ir a votar», expresó en ocasiones Chinarro, la propuesta de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) que ha sido el azote de los gestores del ICAM estos años.

Lo cierto es que Madrid ha vivido una de las campañas más activas, en este sentido, con muchos debates ofrecidos y organizados por diferentes medios de comunicación, incluida LA RAZÓN donde el pasado 12 de diciembre debatieron cinco de los posibles decanos.