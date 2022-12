Madrid: estos son los eventos que buscarán «enganchar» al turismo en 2023

Cada año que pasa, la ciudad de Madrid mira más al turismo. Sobre todo a un turismo de calidad, centrado en la cultura, los espectáculos y las compras, lo que le ha hecho figurar en los últimos tiempos como uno de los destinos favoritos a nivel internacional. En ese sentido, la oferta programada para 2023 en la ciudad tocará las mismas «teclas», pero con nuevos eventos y experiencias. «Es el momento de Madrid y desde el sector del Turismo tenemos que aprovechar que el mundo nos mira para atraer un visitante de calidad y de alto valor añadido», asegura Almudena Maíllo, delegada del Área de Turismo del Ayuntamiento. Así, el programa «Save the Date 2023», elaborado por el Consistorio, pone de relieve todo aquello que madrileños y no madrileños no deberán perderse en los próximos doce meses.

El Reina Sofía se sumará a las exposiciones dedicadas a Picasso por el cincuenta aniversario de su fallecimiento FOTO: Luis Díaz La Razón

Año Picasso

En 2023 se cumplirán cincuenta años del fallecimiento de Pablo Picasso. Y consecuentemente, la obra del artista malagueño acaparará buena parte de la oferta cultural. En algunos casos, los eventos se han adelantado. Es el caso de la muestra «Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura», que permanecerá en la Fundación Mapfre hasta el próximo 8 de enero, y que examina la amistad y las afinidades creativas entre ambos autores. Del mismo modo, y hasta el 15 de enero, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge «Picasso / Chanel», exposición que indaga en la relación que tejieron el pintor y la diseñadora.

Con todo, estas dos muestras han sido solo un anticipo. Del 29 de marzo al 2 de julio, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando expondrá «Picasso. Obras maestras de la colección Nahmad», pertenecientes al fondo privado más grande relacionado con el artista, y que constará de 30 trabajos, muchos de ellos no vistos antes en nuestro país. Más adelante, del 19 de mayo al 17 de septiembre, «El último Picasso 1963 – 1972», en La Casa Encendida, propondrá una revisión de su producción durante sus últimos diez años.

El Museo del Prado también se suma al homenaje con «Picasso - El Greco» –del 13 de junio al 17 de septiembre–, donde se expondrá la influencia que ejerció en el malagueño el pintor griego. Un espíritu similar compartirá «Picasso vs Velázquez», en Casa de Velázquez, basada en la relación entre ambos artistas y que incluirá obras gráficas, fotografías, cartas y documentos audiviosuales.

Ya a principios de octubre, y de nuevo en el Thyssen, «Picasso. Lo sagrado y lo profano» mostrará el modo en que el artista abordó los principales temas del arte tradicional europeo: historia, religión, mitos, retrato y bodegón. Y por último, el 14 de noviembre, y hasta marzo de 2024, «Picasso 1906: la gran transformación», en el Reina Sofía, pondrá en valor la contribución del pintor en el nacimiento del arte moderno. Eso sin olvidar la presencia permanente del «Gernica», una de sus obras no ya más aclamadas; también de las más visitadas.

La obra de Joaquín Sorolla también será objeto de homenaje FOTO: Museo Carmen Thyssen Málaga

Sorolla y Colecciones Reales

El de Picasso no es el único aniversario artístico de 2023. El año que viene se cumple el centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla. El pintor valenciano tendrá su homenaje en «Sorolla a través de la luz», exposición del Palacio Real que se desarrollará entre febrero y junio. Se trata de una muestra inmersiva que reunirá, además de sus obras más célebres, algunas procedentes de colecciones privadas y que rara vez han sido expuestas.

Precisamente, entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena abrirá por primera vez sus puertas, en junio, la Galería de las Colecciones Reales. Así culmina un proyecto iniciado en 1998 y que tenía el objetivo de recorrer la historia de la monarquía española desde los primeros reinados de la Edad Media hasta Juan Carlos I. Además, este nuevo museo pasará a ser un elemento vertebrador de la visita al complejo del Palacio Real, permitiendo el acceso al mismo tanto desde la plaza de la Almudena como desde los jardines del Campo del Moro y Madrid Río.

ARCOMadrid

La edición XLII de la gran feria del arte contemporáneo dará comienzo el próximo 22 de febrero, en los pabellones 7 y 9 del recinto ferial de Ifema. Convertido ya en un referente del sector, esta edición tendrá como tema central el Mediterráneo. Un año más, la cita reunirá una selección de grandes nombres del galerismo internacional.

Vuelve el MadCool, que pasará de Ifema a Villaverde FOTO: Kiko Huesca EFE

Primavera Sound

Es una de las grandes novedades y, también, de las principales apuestas. Tras veinte años siendo una de las referencias musicales de Barcelona, el Primavera Sound aterrizará por primera vez en la capital. Será del 5 al 11 de junio en el Cívitas Metropolitano, espacio para el cual se dispondrá de lanzaderas gratuitas. De momento, Rosalía, Calvin Harris, Depeche Mode, Kendrick Lamar y Blur son algunos de los principales cabezas de cartel.

Esta llegada de la cita barcelonesa no impedirá que se celebre el gran festival veraniego de la ciudad: Madcool. Para esta edición, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de agosto, se estrenará escenario: la nueva Ciudad de la Música de Villaverde, en la cual, además de los terrenos para acoger el festival, se pretende establecer un centro neurálgico dedicado a la industria musical. Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, The Black Keys, Queens Of The Stone Age, The 1975, Franz Ferdinand, Liam Gallagher y The Prodigy son algunos de los reclamos.

El New York City Ballet desembarca en marzo en el Teatro Real FOTO: NYCB

New York City Ballet

Se trata de uno de los platos fuertes del Teatro Real. Del 23 al 26 de marzo, la compañía de ballet fundada por el coreógrafo George Balanchine y Lincoln Kirstein representará tres coreografías llenas de simbolismo en las que podrán escucharse obras de Chaikovski, Vivaldi y Corelli, entre otros.

Deportes

La Fórmula 1 contará con su primera exhibición internacional para contar su historia. Y lo hará de forma innovadora, desde espectaculares contenidos audiovisuales hasta muestras exclusivas. Organizada por las figuras más importantes de este deporte, se celebrará en seis salas de Ifema desde el 24 de marzo hasta el 16 de julio.

En lo que se refiere a eventos deportivos en vivo, el golf y el tenis serán protagonistas. El primero, en octubre, con el Acciona Open de España presented by Madrid, uno de los torneos más populares y con más tradición de Europa que tendrá como sede el Club de Campo Villa de Madrid; el segundo, con el Mutua Madrid Open 2023, que reunirá, desde el 24 de abril al 7 de mayo a los los mejores tenistas del mundo en la Caja Mágica.