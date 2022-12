Estos son los sitios en los que puede pasar una Nochevieja gourmet en Madrid

No hay mejor estrategia para conservar la paz familiar que ahorrarle trabajo a la gente. Que ya lo dice el Ministerio de Igualdad con Charo y su hartazgo en la cocina, y un poquito de razón no le falta porque siempre cocinan los mismos. Por eso, este humilde escribiente ha reunido algunos de los mejores restaurantes que abren sus puertas el 31 de diciembre para festejar, por todo lo alto, la Nochevieja. Ojalá el 2023 sea mejor y no se cumplan los temores macroeconómicos que nos acechan. Y si viene algo malo, al menos que nos pille bien cenados y en armonía.

Un sitio en el que se come de escándalo y que además es divertido es Baldoria. El chef napolitano Ciro Cristiano está arrasando con este local inspirado en las verbenas del sur de Italia, en el que ofrece música en directo y una oferta culinaria deliciosa. Para despedir 2022, han preparado un menú (160 euros por persona) que incluye cena, vino, cócteles, música en vivo y DJ. Entre las exquisiteces con las que sorprenderá a los afortunados comensales, hay ensalada de pulpo mediterránea, una rica focaccia a la marinara con jamón de bellota o los espaguetis alla chitarra con bogavante. También con fórmula italiana y un rollo circense de lo más entretenido, Arrogante celebra la última noche del año con un excepcional menú (250 euros por persona) que incluye, entre otras propuestas, carpaccio de gamba roja de Denia, tartar de atún con tomate escarchado o paletilla de cordero lechal. Todo ello, bien regado con vinos y champagne.

También hay sugerencias exóticas para aquellos que deseen viajar, al menos con el paladar, en esta despedida del año. Nômadâ, la lujosa jaima de la calle Serrano, ultima un menú de aires árabes, con varios entrantes para compartir (como hummus y falafel), un principal (entrecot Kharallo o tajín de pollo) y una tarta de queso o baklava como postre. Hay dos precios, según cuando se acuda a cenar. Los que vayan en el primer turno, de 20.00 a 22.00 h, pagarán 60 euros, mientras que si se va de 22.30 h a 02.00, lo que incluye cotillón, la cosa sube ligeramente hasta los 80 euros. También en una línea similar, tanto de fondo como de precio, tenemos los dos locales de la familia Singh, Doli y Haveli. Para Nochevieja organizan, en ambos espacios, una cena por 75 y 80 euros por persona, respectivamente, con algunos de los platos más representativos de su cocina india, llena de sabor y color.

Si nos apetece algo con reminiscencias niponas, SLVJ cuenta con tres locales en Madrid (Hotel Bless, Galería Canalejas y La Moraleja) y nos ofrece la alternativa más sabrosa y divertida. Sus menús de Nochevieja (310, 180 y 250 euros, respectivamente) se componen de algunos de sus platos más emblemáticos, como los rolls Dinamita de cangrejo y mantequilla trufada, diferentes nigiris y sashimis y algunas opciones calientes como el dumpling de bogavante o la preciosísima coliflor con puré de coliflor. También ofrecen una versión vegana de esta cena para los más concienciados. También con aires asiáticos, pero con algunos toques afrancesados, Álvaro Garcés y José Carlos Fuentes nos invitan a su nuevo Le Kañí, en el que cuentan con una interesante propuesta (180 euros por persona) con cuatro pases y una botella de champagne para cada dos personas, con recetas como el tataki de pato y reducción de curry japonés, el tartar de ostras de Normandía o usuzukuri de gamba roja con aderezo de ajillo.