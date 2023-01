Álex Medina: una nueva generación de bailarines llega a UPA Next

A Álex Medina la pasión por el baile le viene desde muy pequeño. «Me he criado en una familia donde siempre ha habido baile y música», dice a LA RAZÓN. «Mi madre bailaba clásico, mi tía danza del vientre, mi abuelo era músico...», dice. Con el arte en las venas, no pudo evitar seguir estos pasos. Y ahora, a punto de entrar en la veintena, conserva aquellos recuerdos de cuando le daban el mortero de los ajos para que se subiera a la mesa a cantar, o cuando bailaba con su abuela, subido encima de sus pies. «Todos pensaban ya entonces que mi futuro estaba en el baile», dice, aunque también en la interpretación, ya que lleva formándose en el teatro desde los cinco años. Aunque lo que es seguro es que nadie se imaginó que su primer trabajo importante no solo iba a aunar las facetas de actor y bailarín, sino que iba a ser en el regreso de aquella serie que arrasaba cuando él acababa de nacer, UPA Dance, que volvía a las pantallas el pasado 25 de diciembre, bajo el nombre de UPA Next, reuniendo a sus protagonistas originales con una nueva generación de bailarines en la escuela Carmen Arranz.

Al contrario que a su personaje en la ficción, Suso, a Álex le costó un poco decidirse a entrar en una escuela de baile. Lo hizo con 13 años, pero el estilo no le convencía. De hecho, no encontró su sitio hasta que llegó a Grow Up, una academia de Valdemoro, su pueblo, donde pudo comenzar con el jazz funk y el hip hop. «Allí encontré a un profesor con el que he crecido muchísimo, me cambió la vida», asegura. Después, pasó a seguir estudiando en Carabanchel, donde se encuentran «las dos escuelas de baile más importante de Madrid: Élite Estudio y Conection Dance Center», dice. A partir de entonces todo ha sido trabajo, esfuerzo y competiciones. Hasta que llegó a la universidad, hace apenas un año. «Estudiaba ADE, pero mientras tanto iba haciendo castings, y uno de ellos resultó ser el de UPA Next», recuerda, y reconoce que lo primero que hizo cuando le dijeron que le habían cogido fue llamar a Miguel Ángel Muñoz. Y es que Medina conoció al actor de la mítica UPA Dance hace dos años en el concurso televisivo The Dancer, donde su grupo, TEEN, quedó semifinalista. «Es una de esas casualidades increíbles de la vida», asegura.

«Ha sido un rodaje muy largo, pero estoy muy contento con la experiencia», señala, si bien reconoce que «es una responsabilidad bastante grande traer al presente una serie mítica, porque la gente tiene unas expectativas». Además, «cuando se hacen este tipo de regresos de un formato que para el espectador es tan familiar, esperan encontrarse una cosa muy concreta. Pero obviamente no es UPA Dance, es una cosa completamente nueva. Es una secuela, 20 años después. Es una nueva generación que llega a la misma escuela, y, como en la vida real, no es lo mismo, porque el mundo de ahora no es el mismo que el de hace 20 años», explica. Por ello, cree que «en esta temporada vemos un concepto muy avanzado de lo que ya vimos en UPA Dance». «La gente que la vea se va a poder sentir identificada con cualquier personaje, con cualquier trama, porque se da visibilidad a todo el mundo. Creo que refleja la actualidad bastante bien», añade.

A pesar de todo, reconoce que para su vida todo lo que le ha pasado estos últimos meses, así como los nuevos proyectos que ahora se le abren, han supuesto un cambio bastante brusco. «He pasado de ir a la universidad a irme a rodar durante doce horas diarias», afirma. «A veces es difícil compaginar la vida profesional con la personal, así como mantener la forma física necesaria, pero aún así merece mucho la pena», añade. Eso sí, está convencido de que con estos primeros pasos tan solo está empezando a encontrar su camino y a dedicarse a lo que quiere. «Sé que aún no he llegado a decir que estoy haciendo lo que quiero al 100%, porque siempre se tienen sueños a gran escala», reconoce. En su caso, este sueño implica «cruzar el charco». «Me encantaría rodar una película o una serie a nivel internacional», dice. Sobre todo, si fuera un musical, género que aúna sus dos pasiones. «Un sueño que tengo desde muy pequeño es salir en una película de Marvel. Son cosas muy complicadas, pero no hay que tener miedo a soñar, solo trabajar duro y ser perseverante».