Majadahonda inicia una ambiciosa macrooperación de asfaltado

El Consistorio de Majadahonda ha comenzado las obras de asfaltado en la que sin duda será una “operación histórica para Majadahonda”, tal y como ha destacado su alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, tras su visita al comienzo de los trabajos en la Carretera del Plantío.

El regidor ha asegurado que se invertirán más de seis millones de euros en la completa renovación de un total de 45 calles y avenidas con una superficie de más de 400.000 metros cuadrados. “Se trata, sin duda, de unas actuaciones muy necesarias y que afectarán a una parte importante del municipio gracias a ese contrato que nos permitirá en los próximos tres años haber conseguido renovar las calzadas del 70% de la ciudad”, ha destacado el regidor, que ha estado acompañado por la concejal de Obras y Urbanismo, Vanesa Bravo. Álvarez Ustarroz ha insistido también en los trabajos proyectados dentro del Plan PIR del Gobierno regional, que se acometerán en una segunda fase, y ha agradecido a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, su total compromiso con los vecinos de Majadahonda.

En cuanto a las vías afectadas por esta operación, son las siguientes: Avd. Villanueva del Pardillo, Avd. Dr. Marañón, C/ Dr. Calero, Carretera del Plantío, C/ Miguel Hernández, C/ San Vicente, C/ del Parque, Avd. Príncipe de Asturias, C/ Veneros, C/ Valgrande.