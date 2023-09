Alarma en la lluvia asesina

Este caminante pensó que saltaba la alarma de incendios porque se quemaba la comida. Mi móvil sonó el domingo en inglés y luego en español. ¡Vaya susto! Pero logró su objetivo. Me advirtió que había un temporal, era un riesgo salir a la calle y me invitaba, educadamente, a permanecer en casita. Era la primera vez que a los madrileños, y nacionalizados, nos avisaban de que podría ocurrir algo grave. No sucedió en la anterior crisis por Filomena, lo que nos hubiera evitado problemas. Por lo tanto, pese a los memes y chistes que hemos recibido por WhatsApp, bravo a los responsables de Protección Civil por avanzar en la lucha contra las catástrofes.

Habría que recordar a los que les parece una tontería lo que han hecho nuestras autoridades que en Madrid hay, al menos, dos desaparecidos y en nuestra vecina Castilla-La Mancha otros dos y que los daños materiales son muy importantes y exigirán importantes inversiones. España llegó tarde a la Protección Civil, pero ya estamos instalados y contamos con buenos profesionales cuyo trabajo es salvarnos la vida si corremos peligro. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid tienen estructuras que deberían funcionar siempre bien, y no como ocurrió hace 15 años en el accidente del avión de Spanair que fue un desastre, por la torpe intervención de las autoridades de Barajas y Fomento.

En Madrid dimos un salto importante gracias a diez hombres. Diez bomberos que murieron en 1987 inútilmente en el incendio de Almacenes Arias. Desde entonces se multiplicaron las inversiones y protocolos que hubieran evitado el fallecimiento de estos servidores públicos. Ayer fueron homenajeados una vez más por el Ayuntamiento con el alcalde Almeida a su cabeza. Que no se nos olvide su sacrificio.