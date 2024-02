Alcalá de Henares tramita más de 75 multas por no censar a los perros mediante ADN o no recoger las heces

La Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección de animales de compañía establece la obligación de censar a los perros mediante ADN desde el pasado 1 de julio de 2023, habiendo facilitado un periodo de tres meses para su realización, así como de recoger sus heces. El Ayuntamiento ya está tramitando los oportunos expedientes sancionadores por las primeras infracciones a la normativa municipal citada, que ascienden a un total de 75.

El concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, ha pedido a la ciudadanía “responsabilidad para mejorar la convivencia en nuestra ciudad y que la ejerzamos recogiendo las heces caninas, también animar a que todos los propietarios de perros les den de alta en el censo, es muy importante que toda la ciudadanía se conciencie para mantener la higiene, el ornato y la calidad de vida de nuestros vecinos”. Desde la entrada en vigor de dicha obligación, se iniciaron las actuaciones de toma de muestras de ADN de heces caninas abandonadas en la vía pública, levantándose las correspondientes actas policiales, para su posterior análisis. La recogida de muestras se realiza siguiendo el protocolo establecido al respecto por la Policía Local.

En total se han llevado a cabo 7 jornadas de muestreos y se han tomado 221 muestras. De los resultados obtenidos a día de la fecha ya se cuenta con positivos respecto al censo municipal, si bien aún no se han completado todos los análisis. A través de estos resultados positivos se ha podido identificar a los titulares de mascotas que no han recogido las heces de los animales en distintos puntos de la ciudad, lo que constituye una infracción de carácter leve a la normativa municipal, pudiendo imponerse sanciones de entre 300 y 3.000 euros. Por otra parte, no inscribir al animal en el censo municipal obligatorio por ADN, también constituye una infracción leve de la referida ordenanza municipal, con idénticas sanciones.

En febrero de 2024 ya se encuentran 8.271 perros censados en Alcalá de Henares mediante ADN, lo que incrementa su protección frente a robos o extravíos, así como la vigilancia de abandono de animales o camadas no deseadas, o desatención de obligaciones como la recogida de deyecciones de los espacios públicos. Hay que destacar también la campaña informativa que está realizando la Policía Local en las calles desde el pasado mes de octubre dirigida a una tenencia responsable de animales de compañía (control censo ADN, limpieza micciones con agua, etc.). Se recuerda a los propietarios de perros la prohibición de abandonar las heces de sus mascotas, no solo en las calles, sino también en zonas verdes, áreas caninas, pipicanes o cualquier otro espacio público.

La obligación de realizar el censo de perros del municipio mediante ADN comenzó el pasado mes de julio, con un periodo de tres meses para su realización. Se recuerda a todas aquellas personas propietarias de perros del municipio que no hayan censado a su mascota mediante ADN canino, la obligación de hacerlo.