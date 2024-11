Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones: «Cometimos un error y fue no gobernar en minoría»

Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones, el municipio ubicado a unos 30 kilómetros al noroeste de Madrid y de 25.115 habitantes, consiguió 9 concejales en las elecciones pasadas y formó gobierno de coalición con Vox, que obtuvo cuatro (la mayoría absoluta está en 11), pero dice en su despacho del ayuntamiento que «no tiene mayoría suficiente». La regidora popular cuenta que sus socios de gobierno son «los campeones de la deslealtad», ya que han «decidido darles la espalda e irse con la izquierda de los Plenos», que en Torrelodones son «todos contra el PP» y reconoce que «fue un error no gobernar en minoría». Incluso dice que «los cuatro concejales que tenemos aquí de VOX serían capaces de apoyar una moción de censura de la izquierda». Esta situación ha llevado a la prorrogación de los presupuestos, pues según la alcaldesa, Vox no aceptó la propuesta para la tasa de basuras que le hizo el PP y «si no se aprueba la tasa, hay que tirar de presupuestos, pero no puedes tirar de presupuestos porque hay una ley que te dice que no puedes meter la tasa en presupuestos». Ahora, Negro afronta una legislatura con dificultades en la coalición de gobierno en la que algunos de sus objetivos son la construcción de un Centro de Bienestar Animal, que «va a estar en septiembre del año que viene», y de tres aparcamientos.

¿Cuáles son las preocupaciones de los vecinos del tercer municipio con la renta neta media más alta de la Comunidad de Madrid?

Bueno, yo creo que son las preocupaciones que hicieron que el Partido Popular ganara las elecciones y que llevábamos en nuestro programa electoral: la seguridad, que por eso tenemos un nuevo jefe de policía y estamos incrementando la plantilla de policía local. Los aparcamientos. Otro de nuestros grandes puntales fue el plan 1000: 1000 plazas de aparcamiento, porque no hay dónde aparcar en Torrelodones, es complicadísimo. El bienestar animal preocupa mucho en Torrelodones ¿Sabes dónde se ve además muy bien? En las redes sociales, a través de Instagram, con los "me gusta" y cuando hablas de determinados temas, y en esos tres temas siempre se disparan los "me gusta".

El PP volvió a ganar las elecciones después de tres legislaturas. ¿Cómo está siendo esta vuelta del Partido Popular?

Pues está siendo muy complicada porque no tenemos la mayoría suficiente, no tenemos mayoría absoluta. Entonces nos está costando mucho porque son todos contra el Partido Popular: Vox, Vecinos por Torrelodones y PSOE contra el Partido Popular. Entonces es complicado. Y me dirás, pero si tienes de socio de Gobierno a Vox. Yo creo que cometimos un error y fue no gobernar en minoría, porque de hecho llevamos gobernando en minoría este año y pico, porque Vox lo único que ha hecho es darnos la espalda, actuar por detrás, irse con la izquierda de los plenos, irse a convocatorias de plataformas de la izquierda. Eso es a lo que se dedican. Por eso digo que es todos contra el PP, pero aun así lo estamos sacando todo adelante.

¿Y cómo se ha deteriorado esa relación con Vox?

Es que nunca ha existido, porque yo creo que ellos jamás han asumido que eran Gobierno. Ellos siguen en la oposición y hacen continuamente oposición. Y ahora ya me da la impresión de que le tienen más manía al Partido Popular que a la izquierda, se sienten mucho más cerca del Partido Socialista que del Partido Popular (los que tenemos aquí en Vox Torrelodones).

¿Y no notó eso al principio cuando se hizo el acuerdo de Gobierno?

Yo creo que fuimos demasiado generosos cuando firmamos el acuerdo de gobierno. Fuimos demasiado generosos. Ellos han confundido generosidad con debilidad, y además hay algo muy importante: en política hay que saber estar y lo que han demostrado es que no saben estar en ningún momento.

¿Y esto cómo deja la situación para el resto de la legislatura?

Pues igual que está, exactamente igual que está. Nosotros somos conscientes que nuestros socios de gobierno son los campeones de la deslealtad.

¿Y cómo aprueban las cosas en los Plenos?

Pues le estamos aprobando, por ejemplo, el pliego de limpiezas que va a cambiar la limpieza del municipio, que va a ser revolucionario, se aprobó solo con los votos del Partido Popular. En este caso, además, abandonaron el pleno, porque lo pidió el portavoz del Partido Socialista. Entonces todos se fueron del pleno y nos dejaron solos votando. Son cosas que solo pasan en Torrelodones, pero es que en este municipio ha gobernado un partido, Vecinos por Torrelodones, que teniendo mayoría absoluta prorrogaba presupuestos. Creo que se produce una gran disonancia entre el nivel de los vecinos, que es un nivel cultural medio alto –la gente aquí es muy culta, muy educada– y el nivel que tenemos de los políticos: creo que hay una disonancia terrible.

¿Esto debilita la imagen del gobierno municipal?

Yo creo que en Torrelodones no. Puede que para la prensa y los que venís de fuera sí, pero en Torrelodones saben perfectamente lo que estamos sufriendo. Y también saben que lo estamos sufriendo, porque los cuatro concejales que tenemos aquí de VOX serían capaces de apoyar una moción de censura de la izquierda. Y por eso saben que estamos aguantando y que vamos a seguir aguantando, porque Torrelodones habló muy claro: quería un gobierno del Partido Popular. De hecho tenemos nueve concejales, nos quedamos a dos de la absoluta, y lo vamos a seguir aguantando, evidentemente. Pero yo creo que ya todo el mundo tiene clara la deslealtad. Son los campeones de la deslealtad. No tienen honor.

¿Y ha intentado reconducir esa relación con Vox?

Lo hemos intentado. La última vez fue, yo creo que fue este mes pasado, que cité aquí a la portavoz de VOX para decirle: “Bueno, vamos a intentar llevarnos bien”. Bueno, la lealtad le ha durado exactamente lo que ha tardado la izquierda en criticar un proyecto municipal y ella ponerse del lado de la izquierda. Eso es lo que le ha durado. Y a mí me gustaría además que en el caso de la portavoz se dedicara a trabajar en su concejalía. Estoy muy preocupada por la cafetería de servicios sociales. Y creo que está licitando fuera de plazo. Me preocuparía mucho que tuviésemos por su incompetencia la cafetería de servicios sociales unos meses.

¿Qué ha pasado con la tasa de basuras?

Nosotros queríamos ahora en octubre llevar la tasa de basuras, que es obligatoria por ley, junto con una bajada del IBI. Es un pack, porque no podemos hacer un roto en las cuentas municipales. Les presentamos la tasa [a Vox]. Esto ha supuesto meses de trabajo de los técnicos municipales y todavía estamos esperando su contrapropuesta. No han sido capaces de presentar nada, por lo cual ya nos hemos ido de plazo para la tasa. Entonces la tasa ya no puede entrar en vigor en el año 24.

¿Y los presupuestos?

No podemos llevar presupuestos porque no sabemos qué va a pasar con la tasa. Si la tasa no sale adelante, hay que tirar de presupuestos, pero no puedes tirar de presupuestos porque hay una ley que te dice que no puedes meter la tasa en presupuestos. Es que lo que ha hecho Vox tiene consecuencias. Toda acción tiene consecuencias. Yo creo que ellos no son conscientes de esto. Y una de las consecuencias que tiene el no haber aprobado en tiempo y forma la tasa es que nos obliga a prorrogar presupuestos. Nuestra idea era aprobar los presupuestos en diciembre, pero ahora no tengo prisa, hasta febrero, marzo. Cosa que no me preocupa, porque Torrelodones tiene unos buenos presupuestos [los del 2024 se aprobaron en diciembre del 2023]. No estoy diciendo que no vayamos a llevar el año que viene presupuestos, sino que ahora ya no es el momento.

¿Y el PP va a intentar que se apruebe esa tasa antes de abril el 2025 [para cuando tiene que estar aprobada]?

Por supuesto, la vamos a llevar a pleno. No vamos a incumplir la ley. El Partido Popular es un partido que siempre cumple la ley. Aunque no nos guste esa ley y de hecho queremos que se retire esa ley. Pero mientras esté en vigor, hay que cumplir.

¿Y cómo es la relación con la oposición?

A ver, yo tengo buena relación personal con todo el mundo. Política es más complicado, porque evidentemente yo no tengo nada que ver ni con el sanchismo, ni con la extrema izquierda, ni con el socialismo. Personalmente las relaciones son buenas. No puede ser de otra manera.

Igual podría haber encontrado apoyo en la oposición.

Yo creo que la oposición se ha dado cuenta que nuestros socios de gobierno se dejan llevar por la corriente, por el "mainstream", que son maricomplejines y lo están aprovechando a tope.

¿Y teme que esta situación pueda afectar para las siguientes elecciones?

Yo creo que en política tienes que hacer aquello en lo que crees. Yo me presento a las elecciones con un programa electoral y yo intentaré cumplir mi programa electoral y nadie me va a distraer de eso. Luego ya que sean los vecinos los que juzguen, aunque también debo decir que creo que creo que no vamos nada mal. Lo noto en la calle cada vez que salgo.

¿Cómo avanza el Centro de Bienestar Animal?

¡Qué contenta estoy! Pues eso avanza fenomenal. Ya tenemos el proyecto. Creo que es esta semana, ya han abierto ofertas económicas todo y ya estamos licitando la construcción. Y yo creo que ya están a punto de abrir la construcción también, porque he sacado a los políticos en las mesas de contratación, entonces yo no sé nada de adjudicaciones, ni creo que los políticos tengamos porque saber eso es cosa de los técnicos. Pues estoy súper contenta porque me han dicho que para septiembre del año que viene, ya lo vamos a poder inaugurar. Y va a ser un cambio brutal en Torrelodones. Y además es un cambio que quieren los vecinos.

¿Qué ha pasado con el aparcamiento del Parque Pradogrande? La Plataforma de vecinos está recogiendo firmas contra el proyecto

Sí, bueno, no sé si son vecinos. No sé qué ha pasado, porque en diciembre del 2023 aprobamos estos proyectos. Yo llevo un año hablando de esto, pero de repente me encuentro con que se buzonean informaciones falsas, anónimas. Yo tengo claro que hay una internacionalidad política descarada detrás. Una de las personas que está encabezando esta recogida de firmas fue diputada del PSOE entre los años 2003 y 2007. Aquí se está juntando, la izquierda, la poca izquierda, para intentar parar los proyectos del PP. Pero ya te puedo decir que no lo van a conseguir, aunque sí hayan conseguido el apoyo del “maricomplejines” de Torrelodones que se llama Vox. Vox se presentó en una reunión convocada por esta plataforma antes de ayer [la entrevista se realizó el jueves 31 de octubre], además con sus cuatro concejales, para cambiar su postura. En diciembre del 2023 le parecían fenomenal los aparcamientos. Y en cuanto hay un poco de protesta de la izquierda, como Sonsoles Palacios [portavoz del grupo Vox en Torrelodones] necesita ser refrendada por la izquierda, pues ahora se ponen de perfil. Pero va a salir adelante igualmente.

¿Le falta algún servicio al municipio?

Le faltan muchos porque en 12 años no se ha hecho nada. A mí me preocupa mucho deportes. Tenemos un solo polideportivo, que ahora lo vamos a reformar integralmente. Esta legislatura no, pero en la que viene el PP desde luego va a incorporar en su programa al menos otro nuevo polideportivo