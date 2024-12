Así trabajan en el SUMMA 112 mientras los demás celebramos la Navidad

En estas fechas, la jornada laboral de muchos se ve paralizada por las vacaciones de Navidad. Sin embargo, son muchos los trabajadores que van a trabajar por los demás y que velan por nuestra seguridad mientras nosotros celebramos. Policías, bomberos, sanitarios, conductores de trenes, pilotos, repartidores... son miles las personas que pasan estas fiestas fuera de casa. El Centro Coordinador del SUMMA 112, ubicado en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, es uno de esos lugares donde cerca de un centenar de personas velan a diario por nuestra salud y también en días señalados como Nochebuena y Navidad. Estos profesionales son los encargados de responder las llamadas que los usuarios que no sólo solicitan asistencia sanitaria de urgencia y emergencia, sino aquellos que buscan consejo médico o sanitario y los responsables de coordinar todos los recursos de los que el SUMMA 112 dispone a diario.

Aún con Nochevieja y Año nuevo por delante, el 24 y el 25 fueron similares a los mismos días del año pasado. Hay varios factores condicionantes: el hecho de que haya una fiesta hace que los usuarios sean más demandantes, por probabilidad la aglomeraciones de personas ocurre que existan más desgracias y que las bajas temperaturas hacen que los pacientes crónicos se desestabilicen. En este sentido, que el invierno no haya llegado aún a la capital está ayudando a estos profesionales a pasar mejor estos días en cuanto a volumen de llamadas. «Estos días son frenéticos. Se junta que además de ser días festivos son con celebraciones y existen muchos excesos. La gente no modera la alimentación ni la bebida y esto sumado a patologías que tengan o que desconozcan, provoca una descompensación del cuerpo», explica Ana Díaz Herrero, Médico y Jefa de Guardia del SUMMA 112. Los días 24 y 25 predominaron las alertas por colapso cardiorrespiratorio. «Atendimos muchas paradas. La mayoría fueron muertes súbitas debido a un infarto, muchos no diagnosticados en el momento, pero que han sido provocados por los excesos de las fiestas», y apunta, «el grupo de edad en el que lo estamos viendo es entre los 40 y 60, mucho más reducido entre los 45 y 55».

Félix de Paz, médico regulador, lleva más de 35 años en el SUMMA 112 y le tocó trabajar también estos días. «No es un día especial para nosotros, solo que mientras nosotros trabajamos el resto está de celebración». En su opinión si aumenta algo el número de llamadas pero lo que más varía es las características del tipo de llamadas. «Respondemos a intoxicaciones etílicas, mareos, pérdidas de conocimiento por abuelos que cambian de hábitos y problemas de agresiones», señala. Lo único que varía en relación con un fin de semana normal. En cuanto a accidentes, «pese a que la gente se mueve más son trayectos más localizados, no ha habido un especial número de llamadas al respecto». Según el último balance publicado por el Centro de Emergencias 112, la noche de Nochebuena en la Comunidad de Madrid fue más intensa en términos de emergencias. Entre las 00:00 h y las 9:00 h, se gestionaron un total de 1.846 llamadas, un 7,3% más que el año pasado, cuando se registraron 1.721. Entre los incidentes destacados, las reyertas y agresiones experimentaron un preocupante aumento del 61%, con 161 casos frente a los 100 del año anterior. Las intoxicaciones etílicas también marcaron un alza notable, con 66 casos frente a los 47 del año anterior, lo que supone un aumento del 40,4%. Por último, se registraron 22 accidentes de tráfico, un 10% más que en la Nochebuena de 2023, cuando ocurrieron 20.

Educación sanitaria

El papel del alertarte en estas situaciones es fundamental, de ahí que los sanitarios reivindiquen educación sanitaria en la población. «Es fundamental que nos hagan caso, que contesten nuestras preguntas de forma coherente, nos ayuda muchísimo a valorar la gravedad de la situación y a enviar el recurso adecuado», señala de Paz. Por eso, trabajan en transmitir que cuando una persona llama a un servicio de emergencias entienden que esté nerviosa, pero que una persona no se encuentre bien o que el alertante esté nervioso, no quiere decir que esté grave. «Como Servicio de Emergencia que somos, para nosotros es importantísimo determinar en 40 segundos si el que está al otro lado del teléfono es una emergencia, es decir, si su vida corre peligro en los próximos 60 minutos. Si no es así, nosotros nos relajamos. El que está al otro lado no lo va a entender, pero para nosotros es fundamental que no se me escape nada que haga que el paciente fallezca en la próxima hora», apunta.

Afortunadamente, estas situaciones son muy puntuales y las tienen muy controladas. «Los infartos, los ictus o accidentes de tráfico son ocasionales. El resto nos dedicamos a tranquilizar a la gente. Nos tienen que dejar hablar e informarnos lo más explícitamente que puedan». También piden comprensión y respeto al otro lado del teléfono. «Yo soy el que valora y decide el servicio que el paciente necesita. No se nos puede exigir enviar una ambulancia a la primera de cambio porque tengo una serie de llamadas y unos recursos que tengo que gestionar», sentencia.

Precauciones para el 31

Desde el Centro Coordinador piden que no se abuse de la comida en las próximas celebraciones. «Especialmente la gente mayor, que se controle mucho. Si está acostumbrado a comer una sopa y ahora le damos gambas, cordero, cava y turrón, es una bomba. Pero no solo ellos, también los jóvenes, me ha preocupado la cantidad de llamadas que hemos recibido de gente joven por no controlarse con la comida». Sin olvidar el alcohol, las drogas y menos, mezclarlo con la conducción.

También debemos prepararnos para el momento de las tradicionales doce uvas y evitar atragantamientos. «Tenemos que tener en cuenta quién está a nuestro al rededor, si va a haber niños -que les gusta imitar-, que edad tienen y qué adultos, alguno puede tener problemas dentarios, de deglución o de avanzada edad», explica Díaz. Es importantísimo preparar las uvas de forma previa: pelarlas, quitar los pipos, escoger las más pequeñas y cortarlas en caso de ser ara los niños.

Si alguno de nuestros familiares sufre un atragantamiento es importante conocer cómo proceder. «Primero ver cómo se encuentra, sentado o de pie y no moverle. Después, existen dos escenarios, que esté tosiendo o que no pueda hacerlo. Siempre debemos animar a que lo haga». Si el atragantamiento persiste, debemos llamar al 112 y prepararnos para el siguiente paso: «Debemos inclinar a la persona levemente hacia delante y darle cinco golpes secos entre las dos escápulas. Con velocidad y con el talón de la mano». Si tras esto, no conseguimos que el cuerpo extraño se expulse o se lo trague, el siguiente paso, siempre que esté consciente, es hacer la maniobra de Heimlich. «Siempre y cuando sea mayor de un año. Esta consiste en colocar apretando levemente nuestro puño, la parte más plana, entre el ombligo y el fin de las costillas. Y con la otra mano, dar cinco golpes secos de abajo hacia arriba. Y alternar estas dos intervenciones hasta que llegue la ayuda».

Cifras de las navidades pasadas

En las últimas navidades los profesionales del SUMMA 112 atendieron un total 43.544 llamadas, en el periodo comprendido entre el día 24 de diciembre de 2023 y el 1 de enero de 2024. De estas llamadas, más de un 48 % fueron atendidas en los días 24,25, 31 de diciembre y 1 de enero. Estas cifras suponen una media diaria de 4.800 llamadas, algo superior a la media anual del SUMMA 112, que se encuentra en 3.299 llamadas. En el citado periodo de las navidades de 2023, se movilizaron un total de 16.581 recursos móviles, entre los que destacan las UVI Móviles, Vehículos de Intervención Rápida, las Unidades de Atención Domiciliara o las Ambulancias de Soporte Vital Básico. En total en este periodo fueron atendidos más de 13.800 pacientes, y se realizaron un total de 218 alertas hospitalarias desde el Servicio Coordinador de Urgencias del SUMMA 112.