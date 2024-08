El Ayuntamiento de Madrid insiste: "Se talará lo mínimo en la plaza de Santa Ana"

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha insistido este miércoles en que el Ayuntamiento de Madrid talará "los mínimos árboles que sean imprescindibles" en el marco del proyecto para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la plaza de Santa Ana, en el distrito Centro.

Así lo ha trasladado en declaraciones a la prensa tras visitar unos trabajos de rehabilitación en el distrito de Fuencarral-El Pardo, desde donde se ha referido a las protestas por parte de la asociación de vecinos del Barrio de las Letras que tuvo lugar ayer en el enclave previsto de las obras.

Romero ha informado de que el concejal de Centro, Carlos Segura, se reunirá este viernes con los vecinos críticos con el proyecto para informarles de "todas las actuaciones" que se van a hacer en la plaza de Santa Ana.

La delegada ha puesto en valor la construcción de 110 plazas para residentes en el aparcamiento cuando antes "carecían" de las mismas.

Vecinos

La vecindad del centro de la ciudad insiste en que "no es necesario" talar la céntrica plaza de Santa Ana y, en el peor de los casos, podrían verse afectados "entre seis y siete árboles", no los 47 marcados por el Ayuntamiento de Madrid para talar o trasplantar, y siempre cuando los trabajos busquen "un sentido de servicio a la comunidad, a la ciudadanía", algo que no ven en el proyecto del Consistorio.

Así lo ha resumido el portavoz de la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de las Letras, Víctor Rey, desde la plaza de Santa Ana, con todos sus árboles, la gran mayoría señalizados con cruces de pintura y con carteles de 'No a la tala'.

"No es necesaria la tala de los árboles" y, en el peor de los casos, afectaría a entre "seis y siete" árboles, lejos de los 47 que señala el Ayuntamiento, ya sea para talar o para trasplantar, ha afirmado el representante vecinal.