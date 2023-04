Ayuso asegura que en Madrid no habrá restricciones de agua

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, garantizó que, "a pesar de que estamos en periodo de sequía", no se producirán restricciones en el abastecimiento de agua en la región y dijo que en esta materia "no hay problemas ni va a haberlos". Ayuso afirmó, en una entrevista en Servimedia, que "Madrid tiene existencias aseguradas", ya que "está todo bastante medido para que no se pierda agua" y "la que llega al hogar se vuelva a reutilizar".

Noticias relacionadas Previsión Este es el nivel de los embalses de Madrid ante una primavera calurosa

La presidenta regional señaló que el Gobierno madrileño "lo tiene estudiado para que no falte agua" y "las gotas de agua no se pierdan", ya que insistió en que el que llega a los hogares se reutiliza para otros usos, "incluso para aprovechamiento energético".

"A pesar de que estamos en sequía está todo bastante medido para que no se pierda agua", explicó, a través de lo que calificó como la "magnífica gestión que realiza el Canal de Isabel II". "Con tarifas congeladas renuevan todas las tuberías y el suministro para que no se pierda ni una gota" y "para que se pueda reutilizar el agua del Canal que pasa desde el embalse", subrayó.

Prevención

No obstante, Ayuso reconoció que "estamos en un momento de prevención" en el que es necesario pedir "ayuda y colaboración" para que los ciudadanos hagan un uso responsable del agua.

Por ello, recordó que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha "una nueva campaña del uso racional del agua". "Funciona muy bien", explicó, porque "de manera voluntaria los ciudadanos responden cuando les pides una acción". Sin embargo, criticó al Gobierno central porque "a la gente no hace falta prohibirle y amenazarle con el BOE o con multas". La mandataria autonómica indicó que "cuando se pide colaboración ciudadana con incentivos funciona" y "se demuestra que es mejor poner todos de nuestra parte".

En este sentido, reiteró que cuando la Comunidad de Madrid ha impulsado estas campañas "la respuesta ciudadana ha sido impresionante" y "han funcionado muy bien". "Pero lo hacemos por una cuestión de prevención".