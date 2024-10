Ayuso ya avisaba de los ataques machistas de Errejón hace cinco años: "Si fuera de izquierdas..."

El adiós al hasta ahora portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha causado un terremoto político en España. No precisamente por sus políticas, sino más bien por las acusaciones de agresiones machistas y violencia de género recibidas por varias mujeres. Ironía de la vida de alguien que defendía el 8-M y daba lecciones sobre feminismo mientras acusaba a otros de violaciones y demás delitos relacionados. Precisamente, cuando el río suena es que agua lleva, pues ya la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmaba hace cinco años sobre este tipo de comportamientos y escándalos del que fuera la mano derecha de Pablo Iglesias e Irene Montero en Podemos.

"Mire señor Errejón, si yo fuera una mujer de izquierdas los ataques machistas que me ha lanzado me los hubiera tenido que tragar", aseguró la dirigente regional durante una intervención en la Asamblea de Madrid en 2019. "Si leo o no leo los discursos, si un hombre me tiene que escribir o no las palabras, si otro portavoz tiene que salir en mi defensa...".

Errejón difundió este jueves un comunicado para anunciar la dimisión de todos sus cargos para poder cuidar su salud física y emocional después de una década en primera línea política. Lo hizo después de que algunos mensajes en redes sociales se hicieran eco de de una denuncia anónima contra él por violencia sexual.

"Porque usted tiene es halo tan intelectualoide que me tiene que hablar despacito para que la pobre mujer de centro derecha o donde quiera que me ponga le entienda", ironizó Ayuso en aquella intervención de la asamblea madrileña. La líder madrileña ironizaba sobre Errejón, diciendo que "usted es tan intelectual, tan listo y tiene un discurso tan elaborado después de días u horas en la política madrileña...". "Y sobre todo, me tiene que decir cómo me tengo que empezar a comportar", matizaba.

Tras la dimisión de Errejón, la vicepresidenta segunda y líder del espacio de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, reconoció que la dimisión del hasta ahora portavoz de la formación política en el Congreso de los Diputados se produjo "como resultado" de la investigación interna tras las denuncias en redes sociales por presunta violencia sexual.

Díaz ha destacado que el compromiso de Sumar contra el "machismo" es firme y ha resaltado que Sumar inició una investigación para recabar información sobre las acusaciones en redes de mujeres contra Errejón. De esta forma, ha detallado que se ha iniciado un proceso para recabar sobre los testimonios surgidos en redes sobre Errejón y, fruto de él, "hoy deja todos sus cargos". La ejecutiva de del partido se ha reunido con carácter de urgencia y tras escuchar las "razones expuestas" por el propio Errejón, ha decidido aceptar por unanimidad su renuncia.