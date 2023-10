Ayuso carga contra Marlaska a cuenta de la inmigración: "Los deja en la península como a fardos, sin hacerse cargo de nada"

El drama de la inmigración ilegal no se para. Y menos tiene solución desde el Gobierno del Estado. Hoy mismo, un cayuco con 85 hombres a bordo, 13 de los cuales son menores de edad, ha llegado en torno a las dos de la madrugada al puerto tinerfeño de Los Cristianos, donde se espera que en las próximas lleguen dos embarcaciones más. Unas horas antes a la llegada del cayuco a Tenerife había arribado a El Hierro otro con 224 inmigrantes a bordo, de los cuales 24 eran menores de edad.

Al hilo de esta sangría, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "a los inmigrantes no se les puede tratar como a fardos. Los van dejando por la península pero el Gobierno no se hace cargo de nada. ¿Qué va a hacer Moncloa para defender las fronteras? Yo me temo que será otra negligencia con la inmigración".

La presidenta madrileña afirma que las comunidades autónomas no han sido informadas de nada: "Nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros. Ni sabemos cuántas personas son o cómo les vamos a atender". Ayuso asegura también que sería interesante saber cómo va el Gobierno a defender nuestras fronteras, "qué está haciendo para frenar estas oleadas de personas que están en una situación irregular y que suponen un problema para ellas mismas y para los demás". Y sentencia que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha cometido una nueva negligencia.