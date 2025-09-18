Ayuso carga contra Vox por el velo: "¿Qué hago, les arranco la cabeza?"

Choque en la derecha madrileña en sede parlamentaria. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado las propuestas "siempre fraudulentas" de Vox y que rechace tanto "el bipartidismo" como "querer gobernar" para seguir en un "limbo fantástico" en el que "solo hay que poner deberes".

Así se lo ha lanzado la mandataria madrileña a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, sobre los menores extranjeros no acompañados en la sesión de control del primer Pleno ordinario de la Asamblea de Madrid.

Ayuso ha defendido, de nuevo, que el Ejecutivo regional no tiene competencias en seguridad y que lo que sí tienen que hacer es monitorizar el "trabajo que realizan" los profesionales de los centros de acogida y "ver de qué manera pueden cubrir las necesidades de menores que además por ley están obligados a ser acogidos en España".

"Yo sé que a ustedes que hay en la Constitución les importa menos, pero esto es lo que hay y es lo que ustedes incluso defendían cuando gobernaban con el Partido Popular o cuando votaron a la Ley de Infancia de la Comunidad de Madrid", ha espetado Isabel Díaz Ayuso.

Veto al velo

A renglón seguido ha cargado contra la propuesta de Vox de vetar el velo islámico -hijab- en los centros escolares y edificios autonómicos. "Resulta que siendo la región que más apuesta por las mujeres valientes, las mujeres libres, nos van a decir ahora que les tenemos que arrancar del velo de las cabezas. En un país donde cada uno viste como considera libremente. ¿Qué hago? ¿Les prohíbo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza? ¿Cómo lo van a hacer? ", ha cuestionado.

Ha diferenciado el velo del burka o el pasamontañas, que pueden ser un "problema de seguridad". Cree que desde Vox se "fomentan debates siempre para llevar a los extremos las soluciones".

Ayuso ha reivindicado los derechos fundamentales de todos los españoles recogidos por la Constitución y ha afirmado que ella quiere que " esas mujeres lo que primero que vayan a clase, que sean formadas, que sean libres y que se quiten ese pañuelo si ellas libremente lo deciden porque cuando no están con sus padres y en el futuro tendrán que salir adelante por su trabajo y por su esfuerzo".

"Pero no, nos quiere usted llevar y todos ustedes al laicismo que es precisamente lo que quiere también la otra izquierda, que no haya más que a través de la ideología que la imposición de unos símbolos o de otros, cuando nosotros como Estado confesional respetamos la libertad religiosa. ¿Pero están a lo que están¿", ha rematado.

Prueba de edad a extranjeros

Por su parte, Moñino ha reclamado que se hagan pruebas de edad para "confirmar" si los acogidos son menores de edad en Hortaleza. Ha cuestionado además el seguimiento que se hace a los menores extranjeros no acompañados fuera de los centros de acogida.

"¿Cuántas niñas tienen que ser violadas por más Mohamed Rifays para que ustedes reaccionen de una vez? Responda, Presidenta, ¿por qué usted se negó a hacerle la prueba de edad a Mohamed Rifay como le exigimos hace unos meses desde Vox?", ha planteado.