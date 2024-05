Ayuso denuncia la política migratoria "contra lo hispano" en Cataluña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció este viernes que la política migratoria contra lo hispano que se ha venido fomentando especialmente desde las comunidades autónomas sojuzgadas por el nacionalismo "han conseguido que al final la migración no sea ni catalana, ni española, ni europea, pero tampoco se integre".

Así lo afirmó en declaraciones a los medios de comunicación en un encuentro con representantes del sector turístico en Girona, junto con el cabeza de lista en las elecciones catalanes del Partido Popular en esta provincia, Jaume Veray.

Ayuso apuntó que, en cuanto a la política migratoria, los inmigrantes "no son culpables" y recalcó que "no son ellos los que están fallando", sino que "está fallando la política migratoria que se está haciendo desde hace ya algún tiempo y, especialmente, en las comunidades que están eclipsadas por los nacionalistas".

La presidenta regional lamentó que "han creado una red de subvención clientelar contra los catalanes, contra los comerciantes, contra las clases medias, contra la gente que paga sus impuestos y crea puestos de trabajos, donde, "al final lo que se incentiva es la subvención, pero no el trabajo".

Ayuso explicó que "no es la subvención para ayudar al que más lo necesita porque se queda atrás por un problema de discapacidad, de infancia, de mayor o por estar temporalmente en paro", sino que es "la política de la subvención por la que no hace falta trabajar y por la que no hay que exigir nada a nadie".

Por ello, lamentó que al final lo que se está haciendo es "no solo crear unas desigualdades profundas, sino un poder de la administración contra el sector privados y contra quienes crean empleos que se está viendo y que va a explotar".

Por otro lado, comentó que por ejemplo en Barcelona y otras zonas de Cataluña se ha disparado la ocupación, dándose el 50% de la ocupación española en esta región. "Tiene que ver con las leyes insensatas por las cuales al final se desprotege a los propietarios de las viviendas" y añadió que eso está haciendo que muchos no pongan sus viviendas en alquiler, "lo que va a disparar los precios".

La presidenta de la Comunidad de Madrid consideró que los políticos aquí "no están haciendo su trabajo, como tampoco el Gobierno", y al final, "lo están pagando los jóvenes, la prosperidad y el talento".

Ayuso incidió en que "hay que separar uno cosa con la otra, pero esa política migratoria contra lo hispano que se ha venido fomentando especialmente desde las comunidades autónomas sojuzgadas por el nacionalismo han conseguido que al final la migración no sea ni catalana, ni española, ni europea, pero tampoco se integre".

Sobre todo, insistió, "lo que está haciendo es que está multiplicando el sistema del subsidio, que lo único que hace es desincentivar al que sí crea empleo, crear desigualdades y trasladar la cultura de que es mejor no trabajar que trabajar, porque cuando contratas, trabajas y te esfuerzas, al final todo son problemas". "Esto lo van a pagar los catalanes ahora y es un problema que va a estallar a medio o largo plazo", auguró.