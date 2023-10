Ayuso sobre el nuevo nombre del estadio del Getafe: "La dictadura de la izquierda es asombrosa"

Si no tardó la alcaldesa de Getafe en tomar medidas ante las polémicas declaraciones de Alfonso Pérez sobre el fútbol femenino, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha reaccionado de inmediato ante dicha decisión.

La presidenta, realmente activa en redes en las estos tiempos de crispación política, no ha querido quedarse en silencio ante la decisión del consistorio getafense de eliminar el nombre de Alfonso Pérez del Coliseum. Ayuso, ha publicado un tuit en el que reclama: "La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder".

Las declaraciones de la polémica

En una entrevista a El Mundo, Alfonso Pérez compartía así su opinión sobre lo acontecido en los últimos meses en el fútbol femenino: "Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como creo que tienen actualmente y desde hace bastantes años. Hay mujeres trabajando en todos los cargos de grandes empresas y nadie les cierra ya puertas".

Para después añadir: "Creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden"