El Getafe borra el nombre de Alfonso Pérez del Coliseum

Las polémicas declaraciones del exfutbolista Alfonso Pérez sobre el fútbol femenino y sus deportistas prometían traer cola. Pero el Ayuntamiento de Getafe no ha tardado en tomar medidas al respecto. El estadio del club madrileño dejará de llevar el nombre de este futbolista y se quedará en "Coliseum", después de que el consistorio y el club así lo acordasen hoy.

Más allá de las criticadas declaraciones, el nombre del estadio siempre estuvo cuestionado por los aficionados azulones, ya que no reconocían al exfutbolista del Real Madrid como uno de sus ídolos o referentes. Aun así, hasta ahora el estadio llevaba 25 años luciendo ese nombre, junto al de Coliseum. Antes que decidir dedicarle el estadio a uno de sus iconos, la entidad getafense ha optado por conservarlo como "Coliseum", cerrando así el debate.

Las declaraciones de la polémica

En una entrevista a El Mundo, Alfonso Pérez compartía así su opinión sobre lo acontecido en los últimos meses en el fútbol femenino: "Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como creo que tienen actualmente y desde hace bastantes años. Hay mujeres trabajando en todos los cargos de grandes empresas y nadie les cierra ya puertas".

Para después añadir: "Creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden"