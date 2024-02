Ayuso da portazo al PSOE y le invita a no buscar pactos con el PP tras anunciar que llevará la Ley de Transparencia al TC

Después de que PP y PSOE vivieran en las últimas semanas una “luna de miel” al encontrar puntos de encuentro con la reforma del Estatuto de Autonomía, el apoyo a la Agencia de Ciberseguridad Regional o la puesta en marcha de una comisión parlamentaria para estudiar el uso de móviles y pantallas en la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha invitado hoy a los socialistas a no buscar más pactos con los populares después de que éstos arremetieran contra la Ley de Transparencia modificada el pasado 22 de diciembre con la mayoría parlamentaria del Grupo Popular y anunciaran que la recurrirán en los tribunales.

“No sé que hace pactando y buscando desesperadamente por los pasillos cualquier pacto con el PP para entrar en algún titular, si somos como usted nos describe. Tenga un poco de dignidad y no busque ningún pacto con mi grupo si sigue por ese camino”, sentenció Ayuso durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea.

El portavoz del Grupo Socialista, Juan Lobato, había acusado previamente a Ayuso de “intervencionismo y opacidad” con esta ley y de acusarla de ser “la liberal más antiliberal del mundo”.

Poco después daba cuenta de que en las próximas semanas el PSOE presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Transparencia. “Nuestro objetivo es que la tramitación de esta ley antitransparencia de Ayuso no se produzca, no desaparezca el consejo de transparencia de la Comunidad de Madrid, no se usurpen las facultades a la Cámara de Cuentas para fiscalizar la gestión de la presidenta y no se siga amordazando Telemadrid, como se intensifica con esta ley”. Porque, en opinión de Lobato, la intención de la presidenta madrileña es “entorpecer la transparencia y el conocimiento público de hechos que tienen relevancia”. Puso como ejemplo las actas de inspección a las residencias durante la pandemia.

Ayuso desmontó los argumentos de Lobato argumentando que el Consejo de Transparencia no iba a desaparecer, sino más bien, ampliar sus competencias: “Va a llevar los datos, va a tener el mismo régimen sancionador y va a tener la misma estructura que la que lleva su Gobierno en La Moncloa, va a tener la misma estructura que se tiene en el Estado”.

Por si hubiera alguna duda, puntualizó que al frente del Consejo de Transparencia estarán funcionarios “a los que se presupone independencia (…) Si quieren que se enseñen los expedientes de personal de las residencias para seguir con su circo, allá ustedes. Su compañera de escaño estuvo viendo esas actas y no vio nada interesante y un año después me viene con el circo una y otra vez porque están desesperados en la eterna oposición”.

De paso, Ayuso arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de haber infringido la Ley de Transparencia 1.200 veces. “No se sabe ni cuanto ha costado la publicación de su libro ni lo que están negociando con nadie. ¿Nos hacen elegir entre trasparencia y democracia el PSOE? ¡Míreselo!”, dijo con ironía.