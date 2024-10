Ayuso remite a la Asamblea un presupuesto "social" de récord para 2025 con 1.000 millones menos de transferencias del Estado

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy sus Presupuestos para el próximo año, con una inversión histórica de 28.662 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.104 millones respecto al ejercicio anterior, un 4% más con 1.000 millones menos de transferencias del Estado, ya que el sistema de financiación no reconoce a un millón de habitantes más que tiene Madrid. Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, destacó durante la presentación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este presupuesto "refleja el compromiso de Madrid con la eficiencia y el rigor, al tiempo que garantiza servicios de excelencia y calidad para la ciudadanía".

Con estos fondos, Madrid consolida su posición como la economía líder de España, siendo la comunidad con menor deuda. Los nuevos presupuestos incluyen importantes inversiones en infraestructuras estratégicas, como la Ciudad de la Justicia en Valdebebas y las primeras fases de la Ciudad de la Salud, en el entorno del Hospital La Paz. De hecho, nueve de cada diez euros del presupuesto autonómica can destinados a la Sanidad, la educación, vivienda, políticas sociales y transporte. Además, los presupuestos han sido diseñados con un enfoque realista, prudente y eficiente, y se enfocan principalmente en el gasto social.

Albert ha destacado el esfuerzo presupuestario que se ha realizado por el Ejecutivo autonómico desde que Isabel Díaz Ayuso asumió la presidencia en 2019, el esfuerzo presupuestario de la Comunidad de Madrid ha aumentado en un 43%. Asimismo, Madrid "sigue siendo solidaria con el resto de España", con una aportación de 76,9 millones de euros al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Sin embargo, la consejera subrayó que una hipotética salida de Cataluña de este esquema en lo que se ha llamado el "cupo catalán " sería insostenible para el país, ya que Madrid, Cataluña y otras dos comunidades aportan más de dos tercios de estos fondos.

Madrid también se destaca en el ámbito económico, con un PIB per cápita de 35.000 euros, el más alto de España, y una previsión de crecimiento del 2,9% para 2025, una décima más que el promedio nacional. Además, la tasa de paro se espera reducir al 8,8% para 2025, acercando a Madrid al pleno empleo, ya que se espera que en 2025 está previsto que 72.000 personas encuentren empleo. Albert ha subrayado que la Comunidad "cuenta con 3,6 millones de afiliados a la Seguridad Social y continúa liderando la atracción de inversión extranjera en el país". De momento, el Ejecutivo regional no prevé una nueva deflactación para 2025 porque "la inflación no está desbocada", ha expuesto Albert.

El Gobierno regional remite ahora el proyecto de Presupuestos a la Asamblea de Madrid, donde el Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta, con lo que se da por descontado que saldrán adelante con la más que probable oposición de PSOE y Más Madrid.