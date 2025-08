Bicimad estrena en Carabanchel la segunda estación virtual de Madrid: así funciona

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) activará este miércoles una nueva estación virtual de bicimad en Carabanchel, la segunda de la red después de la de Puente de Vallecas.

Esta estación virtual alternativa está ubicada en la calle Sombra frente al nº 21 y funciona en sustitución de la estación física nº 369 (Junta Municipal del Distrito de Carabanchel), cerrada temporalmente desde la semana pasada al estar afectada por unas obras en su entorno.

Tanto la estación virtual de Puente de Vallecas, la primera operativa de la red, como la recién estrenada de Carabanchel, cumplen una doble finalidad: por un lado, suponen una solución práctica cuando una estación física debe permanecer cerrada por distintas razones, como es el caso de estos trabajos de remodelación ejecutados en el entorno de la plaza de Carabanchel, y, por otro, permiten la posibilidad de reforzar ciertas áreas con una previsión alta de demanda.

Las estaciones virtuales de bicimad son visibles e identificables a través de un icono diferenciado, tanto en la aplicación como en la web, que muestra el estado real de estos tótems con el número de vehículos disponibles. La estación virtual queda delimitada, en su emplazamiento físico, mediante líneas en el suelo y con una banderola para señalizar su ubicación.

La estación física nº 369 de la plaza de Carabanchel, cerrada temporalmente, registró el pasado año un total de 13.596 desanclajes y 13.354 anclajes. Las estaciones de la red más próximas para ir a pie son la nº 368 (Eugenia de Montijo), la nº 360 (Nuestra Señora de Fátima), la nº 365 (Palacio de Vista Alegre) y la nº 367 (Metro San Francisco).

Candado inteligente

La operativa de estas estaciones virtuales es simple: se puede iniciar y finalizar un viaje desde ellas, aunque no exista estación física. Para ello, el usuario deberá emplear el candado inteligente de las bicicletas, un método de bloqueo independiente de los anclajes fijos de las estaciones físicas.

Desde una estación virtual, los viajes se pueden iniciar con métodos similares a los utilizados en la estación física: escanear un código QR con la aplicación, escanear el lector NFC de la bicicleta o pasar una tarjeta de acceso por el lateral del candado. Si se quiere finalizar un viaje, el usuario debe dejar la bicicleta dentro del área permitida y cerrar manualmente el candado.

Si la estación virtual no ha excedido su capacidad, el aparcamiento será correcto y la bicicleta mostrará un icono de verificación (check) en la pantalla. En caso contrario, si la estación no puede admitir más bicicletas y no es posible finalizar el viaje, aparecerá una 'P' tachada en la pantalla del candado. En ese caso, el usuario debe volver a abrir el candado y asegurarse de aparcarla en una estación cercana que esté operativa, hasta que el sistema confirme el aparcamiento correcto.

Nuevas funcionalidades

Dos años después de impulsar la transformación tecnológica y la expansión de bicimad a los 21 distritos de la capital y diez meses después de la primera ampliación del nuevo sistema -que ya cuenta con 630 estaciones y 7.735 bicicletas eléctricas -, bicimad continúa "afianzando cifras para que la bicicleta sea una alternativa real de movilidad sostenible en Madrid: sólo en lo que va de año se han computado más de 7 millones de viajes".

Además, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y la experiencia del usuario, la red de bicicletas eléctricas públicas de Madrid está inmersa en un permanente proceso de mejora que incluye la introducción y testeo de nuevas funcionalidades.

Entre las novedades del sistema destaca la implantación del desanclaje por NFC. Además, está la inclusión del botón 'Cómo llegar', situado en cada estación de la aplicación conectando directamente con Google o Apple Maps y permitiendo calcular la ruta hasta la estación más próxima o desde ese punto hasta el destino deseado.