El «Black Friday» gastronómico llega a Madrid

Madrid es una ciudad que se vive a través de su gastronomía. Sus calles son un mosaico de mesas ocupadas, barras llenas y terrazas que resisten cualquier estación. Juntas forman un ecosistema donde la comida marca el ritmo diario, donde cada barrio se define por sus sabores y donde sentarse a la mesa es un acto tan cotidiano como inevitable. Salir a comer no responde únicamente al hambre, sino a una inercia cultural que convierte cualquier encuentro en una ocasión para probar, descubrir y compartir. Desde la tradición más arraigada hasta las propuestas más vanguardistas, la oferta es inagotable y siempre hay una razón para seguir explorándola. La gastronomía es el idioma común, la excusa perfecta y la mejor brújula para perderse por sus barrios. Hay quien mide el tiempo en estaciones, y luego estamos los que contamos los meses según la temporada del producto: la temporada del cocido, la época de los tomates buenos, la llegada de las setas, la migración del atún rojo. Un calendario que no entiende de modas, pero que a veces se alinea con ellas para sorprender hasta al más avezado de los gourmands. Porque si algo define a Madrid, además de su capacidad de reinventarse cada día, es su talento para encontrar nuevas formas de celebrar la comida. Y justo cuando parecía que la ciudad no podía sacarse de la manga otra excusa para salir a comer y beber, aparece la Foodie Black Week. El evento gastronómico que revolucionó Barcelona en sus dos primeras ediciones llega por primera vez a Madrid donde promete convertirse en una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía. Del 31 de marzo al 6 de abril de 2025, cientos de establecimientos entre restaurantes, hoteles, bares, coctelerías, mercados gastronómicos y locales musicales y de ocio nocturno ofrecerán promociones exclusivas, menús especiales y maridajes únicos para acercar la diversidad culinaria de Madrid y sus barrios a todos los públicos.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo generar un impacto económico significativo para el sector gastronómico y hotelero cambiando hábitos y rompiendo el miedo que tienen algunos consumidores de que ciertos establecimientos sean caros. «Queremos inspirar a la gente a descubrir nuevas cocinas y lugares y animar a los madrileños a aventurarse más allá del centro de la ciudad para explorar la riqueza culinaria que ofrecen los distintos barrios; en definitiva, acercar la diversidad gastronómica de Madrid a todos los ciudadanos promoviendo el desarrollo de los negocios locales», explica Marc Miramontes, su creador. Marc es un empresario catalán que ha revolucionado la forma en que se conciben los eventos gastronómicos en España. Hijo de Juan Miramontes, un referente en la restauración barcelonesa, creció inmerso en el mundo de la hostelería. Desde joven, trabajó en los restaurantes familiares, adquiriendo un profundo conocimiento del oficio y forjando una conexión genuina con el sector. Tras completar sus estudios, decidió especializarse en la organización de eventos: fundó su propia empresa y formó parte del equipo organizador de The Shopping Night Barcelona, una de las citas más multitudinarias y exitosas de la Ciudad Condal. Tras observar que la mayoría de las iniciativas que ocurrían en su ciudad se limitaban a barrios específicos, Marc concibió una idea innovadora que buscaba democratizar la experiencia gastronómica: la Foodie Black Week. Conocida como el ‘Black Friday de la Gastronomía’, está inspirada en el concepto de ‘Black Week’, originado en los barrios judíos de Nueva York, donde las semanas de menor actividad comercial se transformaron en oportunidades gracias a promociones especiales. Esta versión gastronómica rinde homenaje a los foodies, aquellos apasionados por descubrir y disfrutar de nuevas experiencias culinarias, democratizando el acceso a propuestas de alta calidad y fomentando el consumo responsable en la hostelería local. Tras una primera y exitosa experiencia piloto, la segunda edición de Foodie Black Week se celebró en Barcelona en octubre de 2024 consiguiendo un éxito rotundo: más de 450 restaurantes, hoteles y locales de ocio participaron en la iniciativa, atrayendo a más de 200.000 comensales y generando un impacto económico cercano a los seis millones de euros que se vieron reflejados en las reservas gestionadas directamente por los establecimientos participantes. Para esta edición madrileña, se espera duplicar estas cifras.

Entre las muchas propuestas que ofrecerán los establecimientos participantes, destacan opciones como la de Deatún (Ponzano, 59), el único restaurante de Madrid cuya carta está basada en un 90 % en el auténtico atún rojo salvaje de las almadrabas gaditanas, que servirá durante esta semana especial su tapa insignia, el Habanito de atún rojo, acompañada de una bebida por 9,50 €, una oportunidad única de disfrutar de un producto extraordinario a un precio inferior al habitual. El Hotel Intercontinental (Paseo de la Castellana, 49), uno de los grandes iconos de la hotelería de lujo en la capital, ofrecerá un cóctel y un aperitivo a un precio especial en su coctelería, Bar 49. Tepic (Ayala, 14), referente de la mejor cocina mexicana contemporánea y único mexicano de la capital con el sello Bib Gourmand de la Guía Michelin, propone una generosa ración de tacos de cerdo en tres texturas por 24 €. En el ámbito de la gastronomía italiana, Baldoria (José Ortega y Gasset, 100), el restaurante de Ciro Cristiano, consolidado como un lugar de referencia para disfrutar de la auténtica pizza napolitana en Madrid y cuyas pizzas se encuentran entre las 10 mejores del mundo según Time Out Londres, ofrecerá una pizza especial por un precio inferior a 20 €. Beata Pasta, el exitoso concepto de Baldoria Group que cuenta ya con cuatro restaurantes en la capital (Glorieta de Bilbao, 4; Princesa, 11; Gran Vía, 22), tendrá una pasta especial por un precio inferior al habitual.

El Patio de Abascal (José Abascal, 61), una taberna moderna que rinde culto al producto de temporada y a la cocina de siempre de la mano del chef madrileño Javier Murguizu, ofrecerá un menú especial compuesto por croqueta de cecina, mejillón escabechado, guisante de Tudela con oreja, rabo de toro con patatas, flan de queso y bebida por 37 €. Sessions Restaurant (Hard Rock Hotel Madrid, Ronda de Atocha, 17), fusiona la esencia vibrante de la música con una propuesta gastronómica inspirada en los sabores más genuinos de la cocina norteamericana y, durante la Foodie Black Week, ofrecerá un menú especial con entrante, plato principal y postre por 40 €. Dani Brasserie (Sevilla, 3) servirá un menú de mediodía con Tomate Nitro, hamburguesa Rossini sin foie y una copa de vino por 35 €. Lelong Asian Club (Carrera de San Jerónimo, 9), restaurante de reciente apertura especializado en alta cocina asiática, propone un menú de tardeo que incluye un cóctel a elección y dim sum por 25 €. En cuanto a experiencias de maridaje y coctelería, La Caníbal (Argumosa, 28), conocida por su ambiente acogedor y su amplia selección de vinos naturales, ofrecerá dos copas de vino acompañadas de una ración de croquetas de chipirón con kataifi por 15 €. JW Marriott Hotel Madrid (Sevilla, 2) presenta la experiencia Give me five!, un maridaje de cinco aperitivos con cinco cócteles de autor en la barra del lobby por 35 €. Adaly (Claudio Coello, 122), un restaurante de cocina de autor y ambiente elegante, ofrecerá el menú degustación Esencia, que incluye pan, agua y dos copas de vino Godello por 60 €. Finalmente, Tilda Neotaberna Castiza, situada en el Hotel Akeah Madrid Gran Vía (San Bernardo, 48), en el corazón de Malasaña, celebrará un brunch especial con platos deliciosos y buen ambiente a un precio de 35 €.

La Foodie Black Week es el primer evento diseñado específicamente por y para restauradores que involucra a instituciones públicas, asociaciones privadas y asociaciones del sector con un objetivo común: acercar la gastronomía a los ciudadanos, fomentar el consumo en los establecimientos locales y promocionar la gastronomía, el turismo y el ocio en Madrid dentro y fuera de nuestras fronteras. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de destacadas instituciones y asociaciones del sector, como la Academia Madrileña de Gastronomía, Alimentos de España, Comerciantes de Madrid, la Asociación Empresarial de Hoteles de Madrid (AEHM) y FACYRE (Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España). Además, apoyan la iniciativa entidades clave como Acyre, Marcas de Restauración, Cocina para Ti, AMER (Asociación Madrileña de Empresas de Restauración), Diversa Global, Noche Madrid y Fiesta Madrid. En el ámbito empresarial, la Foodie Black Week cuenta con el patrocinio de marcas líderes como Codorníu, Mahou, Makro, Solán de Cabras, Incapto, Specials, Square, Valcoiberia, MG Motor y Glo.