Can Vella: de Madrid a Ibiza

Grupo Papúa continúa su expansión nacional con la apertura de Can Vella, su nueva propuesta gastronómica en Ibiza, ubicada en una casa tradicional ibicenca restaurada entre el paseo de s’Alamera y el paseo marítimo de Santa Eulalia.

Con una superficie de 450 metros cuadrados y una capacidad para 200 comensales, este nuevo espacio se integra en el corazón de la isla combinando tradición, diseño y alta cocina mediterránea.

El edificio, de arquitectura típica ibicenca, conserva su fachada blanca con puertas y ventanas azules, y ha sido restaurado en los últimos meses respetando su carácter original y su identidad marinera. El resultado es un restaurante que respira isla, con un ambiente cuidado, relajado y en conexión con su entorno. “Can Vella representa nuestro proyecto más íntimo, más conectado con el entorno. Es una declaración de principios: apostar por la autenticidad, la materia prima, la calma y el entorno natural como pilares de una experiencia gastronómica diferente”, afirma Noel Duque, fundador de Grupo Papúa.

La propuesta gastronómica de Can Vella defiende el producto, el fuego y la tierra. Su cocina, de raíz mediterránea y alma balear, parte del respeto absoluto a la materia prima para transformarla en una experiencia sensorial. Desde el primer bocado, el comensal encuentra el equilibrio entre la sencillez del producto local y la complejidad técnica, en una carta que se construye alrededor del mar, la huerta y la brasa.

En sus entrantes, encontramos elaboraciones como el salmón curado y ahumado en casa, la ensalada de tomates de la huerta ibicenca, o un bogavante nacional con huevos fritos y patatas panaderas que combina sabor, textura y arraigo. En el capítulo de arroces, la cocina reivindica el origen con propuestas como el arroz del senyoret con gamba roja, el meloso de bogavante azul o el sorprendente falso risotto de puntalette a la crema, donde la técnica se convierte en sabor puro. Pero es la brasa (alimentada con leña de encina) el verdadero corazón de Can Vella. Una selección de carnes premium cuidadosamente maduradas convierte su parrilla en una declaración de intenciones: desde el vacío de vaca rubia gallega hasta el corte de buey gallego con 120 días de maduración, pasando por piezas de wagyu centroamericano y entraña de Black Angus de Nebraska. Junto a los pescados y mariscos a la brasa (como la gamba roja, el pulpito de roca o la lubina entera), la carta hace de cada plato un homenaje a la esencia del Mediterráneo: sabor, fuego y territorio.

Can Vella. Cedida.

El restaurante completa su propuesta con una carta líquida con vinos generosos del sur, referencias insulares como el Can Rich de Ibiza, etiquetas de autor de pequeños productores y una cuidada selección de champagnes y cavas premium. Desde un amontillado jerezanohasta un ruinart blanc de blancs o un rosado de Miraval, la bodega de Can Vella rinde homenaje a la diversidad del Mediterráneo y a los matices que cada copa puede aportar al viaje gastronómico. A ello se suma una coctelería creativa, como el Can Vella Spritz, con champagne, St Germain y hierbabuena; el exótico Purple Sour a base de pisco y chicha morada, o el Tamarindo con tequila, fruta de la pasión y tomate, son solo algunas de las propuestas que convierten la sobremesa en parte fundamental del ritual. No faltan las sangrías artesanas en jarra, limonadas naturales y una colección de tragos de autor pensados para maridar con el atardecer ibicenco.

Actualmente, Grupo Papúa cuenta con los restaurantes Papúa Colón y Gran Vía 18 en el corazón de Madrid; Martilota en Alcalá de Henares; Papúa Valencia, inaugurado hace poco más de tres meses y ahora, Can Vella, su propuesta más personal y conectada con el territorio. “Creemos que la cocina de calidad no tiene que estar reñida con el respeto al entorno. Can Vella refuerza nuestra visión de que gastronomía, sostenibilidad, turismo responsable y diseño pueden convivir sin estridencias”, explica Noel Duque, fundador del grupo.