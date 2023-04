Carla Antonelli: «Regreso a la política para impedir que Ayuso derogue la ley trans de Madrid»

Vuelve a la primera línea política de la mano de Mónica García y lo hace «con mucha ilusión y orgullo» un año después de abandonar el PSOE por discrepancias con la Ley Trans. Tras haber sido cortejada por partidos de izquierdas, la ex diputada y activista defensora de los derechos trans y LGTBI se suma al proyecto de Más Madrid como independiente por que «no he salido de un partido para militar en otro».

¿Cómo surgió lo que acudir al 28-M en la lista de Más Madrid? Tuvo un puesto destacado cuando Yolanda Díaz presentó su candidatura. ¿Fue entonces cuando se lo plantearon?

Me lo propusieron antes de navidades, pero en realidad no lo he decidido hasta mediados del mes de marzo. He tenido otras propuestas, no de aquí de Madrid. Y quiero dejarlo claro para que nadie haga elucubraciones. Lo agradezco profundamente, pero me debo a Madrid en una formación donde todo son coincidencias: es un partido verde, ecologista, feminista, que lucha por los derechos civiles, por los trans, LGTBI...

¿Esperaba que la pusieran en un puesto de salida como es el número cinco de la candidatura?

Se me dijo directamente desde el primer momento: queremos que vengas con nosotros en el número cinco.

¿Y no ha recibido oferta de Podemos? Porque siempre se ha sentido muy vinculada a Irene Montero con la ley trans.

He recibido ofertas, pero por una cuestión de respeto político al encontrarnos ya próximos a las elecciones no voy a contar de quien. Pero insisto en que las peticiones no han sido de la Comunidad de Madrid. Lo único que puedo decir es que a agradezco profundamente que me hayan tenido en cuenta en un momento en el que necesitas mucho cariño, muchos abrazos y mucho amor. Me he sentido querida y respetada pero de mi boca no va a salir de donde provino esa oferta.

Ha dicho que usted va donde la quieren. ¿No se siente ya querida por el PSOE, su antiguo partido?

Jamás voy a decir una mala palabra de una fuerza de izquierdas, ni del PSOE ni de Podemos. Estaré donde creo que debo de estar. He apoyado al Ministerio de Igualdad y a su ministra y la ley integral trans y ya sabemos el precio que tuve que pagar, porque antes que nada estaban mis principios. He apoyado a Yolanda Díaz, igualmente de izquierdas, porque también creo en ese proceso, para mí no genera ningún conflicto. Estoy siempre donde creo que debo estar.

Concurre como candidata independiente en la lista de Más Madrid a la Comunidad. ¿Piensa afiliarse al partido en el futuro?

Formo parte de la lista como candidata independiente porque no he salido de un partido para militar en otro. Esto es lo que he decidido en este momento, pero nunca puedo decir lo que va a pasar en un año o dos.

¿Cómo cree que se ha tomado el PSOE su fichaje por Más Madrid? Porque hay quien lo ve como un golpe en la línea de flotación del partido.

Lo que puedo decir es que he recibido decenas de mensajes de cariño y de apoyo por la decisión que he tomado de compañeros y compañeras del PSOE. Mis amigos de verdad siempre lo seguirán siendo y siempre estarán ahí.

¿Cree que Podemos se va a ver más aislado ahora con los movimientos que está habiendo con Sumar y Más Madrid?

No. Lo que no tenemos que hacer es sumergirnos en cuestiones internas porque tenemos por delante unas elecciones autonómicas y lo que tiene que hacer todo el mundo es trabajar y pelear y hablar de programas electorales y de compromisos teniendo como horizonte el 28 de mayo. Se trata de que la suma de fuerzas de izquierda sea suficiente como para que Mónica Díaz sea la próxima presidenta.

¿Sería partidaria de que Más Madrid y Podemos fueran en una candidatura única?

En estos momentos el único proyecto consolidado es Más Madrid con Mónica García a la cabeza. Todas las demás fuerzas políticas tienen que tener presente que hay que seguir trabajando en pro y para esas elecciones.

¿Qué le gustaría hacer la próxima legislatura en Más Madrid?

Me gustaría hacer cumplir, con Mónica García como presidenta, la ley integral trans y lgtbi que la señora Isabel Díaz Ayuso se ha negado a reglamentar y cumplir. Una de las razones por las que regreso a la Asamblea de Madrid y a la política activa es para frenar el anuncio de Díaz Ayuso de derogar la ley trans y sus principales artículos, que son las que la fundamentan, como el derecho de autodeterminación de género. Voy a intentar impedir su derogación.