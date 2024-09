Cibeles finiquita los «anillos» en los pisos turísticos y fijará dos zonas

La nueva ordenación de pisos turísticos en la ciudad de Madrid supondrá un borrón y cuenta nueva con la regulación actual. A día de hoy, aún rige en la capital el Plan Especial de Hospedaje, puesto en marcha en 2019 por Manuela Carmena, y por el cual Madrid queda dividido en tres «anillos», cada uno con sus restricciones para comercializar estas viviendas: distrito de Centro; Chamberí y parte de Chamartín, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca; y algunos barrios de los anteriores más los distritos de Tetuán, Usera, Carabanchel y Latina. Ahora, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, trabaja para eliminar esa distinción y limitarla a dos zonas: dentro y fuera de la M-30. Una novedad que podría entrar en vigor en el primer semestre de 2025.

Así lo avanzó el propio Carabante tras reunirse con concejales de la oposición para tratar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y es que, en lo que se refiere a la nueva regulación de viviendas de uso turístico (VUT), Cibeles tiene la intención de incluirla en esa modificación, no creando un nuevo plan especial.

«Somos partidarios de eliminar esas zonas porque genera confusión, es difícil de explicar y, por tanto, muy difícil de cumplir», afirmó el concejal. Carabante se refirió, como ejemplo, a que esos tres anillos actuales, en realidad, son cuatro, ya que había parte de la ciudad que no figuraba en la regulación. «Fuera del último anillo, ahora mismo, se puede colocar una vivienda turística en cualquier ubicación con acceso o no independiente, con total tranquilidad. No nos parece razonable».

Respecto a esas dos nuevas zonas que apuntan desde Cibeles, la primera, con «una significación especial», estaría conformada por el entorno interior de la M-30, debido a la «amplia concentración de esta actividad en el distrito Centro». En cuanto a la segunda, iría más allá de la M-30, con regulaciones distintas.

La prohibición se llevará a cabo en «determinados ejes», especialmente en los ejes comerciales. Dentro de la M-30, como recordó Carabante, el propio alcalde ya apuntó que «va a estar prohibido prácticamente en su totalidad tanto en el eje comercial como en la trasera de esos ejes. Y lo que estamos debatiendo ahora es también la prohibición fuera de la M-30 en esos ejes comerciales».

Otro aspecto en el que parece que hay consenso entre todos los grupos municipales es en el de prohibir la transformación de locales comerciales en pisos turísticos. Una medida que nace con la intención de «mantener la actividad comercial del pequeño comercio, el comercio de proximidad».

Por último, otra de las novedades, también manifestada en los últimos meses desde Cibeles, sería la de «unificar» edificios exclusivos de la actividad terciaria para pisos turísticos y, así, «evitar los problemas de convivencia entre los vecinos y los turistas».

CLAVES

►De acuerdo a un estudio de Cibeles presentado este mismo año, de los 14.699 pisos turísticos que operan en Madrid sólo son legales alrededor de mil. Esto es, el 7,4 por ciento.

►En ese mismo análisis, se revelaba que estos pisos se han incrementado en la ciudad un 41 por ciento desde 2017.

►Muy significativo es el caso del distrito de Centro. Entre 2007 y 2023, la población censada en la ciudad de Madrid se ha incrementado un 4,86 %. Sin embargo, en Centro ha descendido un 1,14 %. Así, en este distrito hay un turista alojado por cada dos residentes, mientras que en la almendra central hay un piso por cada nueve vecinos.