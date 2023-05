Cisma en Podemos (otro): el círculo de Fuenlabrada no pedirá el voto... para Podemos

Poco templar gaitas y mucho enfrentamiento directo. Así están las formaciones de la izquierda. En Madrid y más allá. En este sentido, el círculo de Podemos en Fuenlabrada ha anunciado que pedirá el voto de cara a las elecciones del próximo 28-M para otras "fuerzas progresistas", pero no para la candidatura de Podemos e IU impuesta desde Madrid, que motivó un encierro de los integrantes locales durante un fin de semana.

El círculo cree que Fuenlabrada es una "ciudad de clase trabajadora y progresista" y que no dejará que la derecha y la extrema derecha "gobiernen nuestra ciudad para convertirla en un ejemplo de desigualdad y negocios para sus amigotes".

Así, tras asegurar que la candidatura que impuso Madrid "no" les representa, no pedirán el voto para "dicha candidatura". "Hemos venido para traer la democracia y este acuerdo de cúpulas regionales nos recuerda a los más rancio de la vieja política, por ese motivo no vamos a ser partícipes de este apaño, y no vamos a pedir el voto para dicha candidatura".

"Llamamos a votar candidaturas progresistas que nos permitan seguir avanzando y luchando por hacer de Fuenlabrada una ciudad mejor", han apostillado.

Cintas de vídeo

El círculo ha comenzado a difundir una serie de vídeos en redes sociales de simpatizantes y afiliados en los que se da su apoyo a Pedro Vigil, portavoz del Grupo municipal y candidato que obtuvo la mayoría en las votaciones del círculo local (211 de 232 votos).

En los vídeos, se desmiente que Vigil se "autoproclamase" líder del círculo local. "No estamos dispuestos a que se siga insultando a la inteligencia de la ciudadanía de Fuenlabrada", han señalado algunos simpatizantes, que han respaldado al trabajo del edil.