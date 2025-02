Convertir los cierres metálicos de los locales en lienzos

El servicio de entrega a domicilio ha experimentado un notable crecimiento en Madrid en los últimos años. Según datos de la plataforma Uber Eats, en 2024, el número de pedidos en España aumentó un 40% respecto al año anterior, con Madrid y Valencia liderando este incremento, superando la media nacional. Este auge se refleja en la diversificación de la oferta gastronómica. Publicó la revista Hostelería que, aunque la comida americana sigue siendo la más solicitada, con un crecimiento superior al 50%, en Madrid se ha observado un incremento del 80% en pedidos de kebabs, burritos y focaccias en 2024. Además, las opciones más saludables han ganado terreno y en ciudades como Madrid, la demanda de comida saludable ha aumentado, con marcas como Faborit, Superfuud y Greta duplicando sus ventas en 2024 en comparación con el año anterior.

En este contexto, la capital española ha encontrado una nueva forma de maridar dos de sus grandes pasiones: el arte y la gastronomía. Gracias a la innovadora campaña de Just Eat, las calles de Madrid no solo huelen a comida recién hecha, sino que ahora también se ambientan con los colores de murales urbanos que rinden homenaje a los restaurantes locales. Bajo el lema de convertir los cierres metálicos de los establecimientos en lienzos donde detenerse e interesarse por el lugar, Just Eat ha colaborado con cinco artistas reconocidos: Ricardo Cavolo, Asis Percales, Johann Andreu, Ele Zissou y Geco. Cada uno ha dejado su huella particular en los barrios madrileños.

El objetivo principal de esta campaña, según Just Eat, es claro: dar visibilidad a los restaurantes asociados, promover el consumo local y fortalecer la conexión entre sus platos y el público. «Queríamos fusionar la creatividad del arte con la gastronomía, transformando los cierres de estos establecimientos en auténticos lienzos urbanos», explican desde la plataforma.

Entre los restaurantes LA RAZÓN ha hablado con Lola’s Burger e Il Artigiano, dos negocios que han visto cómo sus fachadas se convertían en una atracción para los viandantes.

En el caso de Lola’s Burger, el mural del artista Geco representa a «Lola» repartiendo burgers a domicilio, un guiño a la especialidad del restaurante y a su espíritu de barrio. Para su propietario, Raúl González Fuentes, esta colaboración ha sido un éxito: «Nuestros clientes no han parado de interactuar con la obra, nos llaman, nos escriben… Ha sido un revulsivo para el barrio». Además, destaca cómo el delivery ha sido una pieza clave en el crecimiento del negocio: «Desde que abrimos, el reparto ha sido nuestro fuerte, y esta campaña nos ha dado aún más visibilidad».

González también subraya la importancia de las sinergias entre arte y la comida: «El arte tiene muchas caras, algunas más obvias y otras más espirituales. Como restauradores, aportamos a nuestros consumidores un enfoque distinto y cuidado a nuestro producto para aportar sensaciones nuevas y despertar inquietudes». Según él, esta fusión fortalece la conexión con la comunidad: «Somos parte del barrio y este mural refuerza nuestro vínculo con los vecinos».

Propietario de Lola´s Burger junto al artista que ha pintado su cierre en una campaña de Just Eat. David Jar David Jar Fotógrafos

Por otro lado, Il Artigiano ha apostado por un mural que refleja el alma de la cocina italiana y el servicio a domicilio que ofrecen. Abilio Marques y Vanesa Elena Trompiz León, sus propietarios, explican que la imagen, cargada de simbolismo, representa el viaje que realiza cada plato desde su cocina hasta las puertas de sus clientes. «La gastronomía también es arte», afirman. «Así como un artista juega con colores y formas, nosotros combinamos sabores e ingredientes para crear experiencias únicas».

Marques añade que la colaboración con Just Eat ha sido una oportunidad para conectar con nuevos públicos: «El mural representa el servicio de reparto que ofrecemos y cómo llevamos nuestros productos hasta la puerta de nuestros clientes. Es una imagen llamativa, que refleja nuestro compromiso con la rapidez, la calidad y la cercanía». Además, Trompiz León destaca el impacto visual de la obra: «Nuestros clientes han estado muy entusiasmados con la iniciativa. Es algo que realmente captura su atención y les da una experiencia más completa».

Propietario de L'Artigiano junto al artista que ha pintado su cierre en una campaña de Just Eat. David Jar David Jar Fotógrafos

La propuesta artística de Just Eat no solo busca embellecer las calles, sino también fomentar el diálogo entre la cultura visual y la gastronómica. Ricardo Cavolo, el artista más destacado de la campaña, ha plasmado en el cierre de Spanish Pizza una repartidora representada como una heroína en un mundo de fantasía, una oda a los verdaderos protagonistas del delivery.

De hecho, en palabras de Cavolo: «El arte es y siempre ha sido una forma poderosa de transmitir mensajes. Que se muestre ‘a pie de calle’ y sea accesible para todos lo hace aún más especial».

Además de Cavolo, los otros artistas participantes como Asis Percales y Geco también aportaron su visión sobre este proyecto. Percales comentó: «He querido ilustrar el placer de disfrutar en casa de tus platos favoritos, ese momento de alegría íntima que todos experimentamos». Por su parte, Geco expresó que quiso «celebrar lo absurdo, lo delicioso y lo maravilloso de nuestra era: buena comida a cero esfuerzo».

En este sentido, desde Just Eat inciden en que esta fusión entre murales y comida callejera no es solo una estrategia estética; es una manera de revitalizar los negocios locales, de invitar a los madrileños a mirar —y probar— dos veces. Afirman desde Just que, «a través de esta colaboración con artistas y restaurantes, hemos conseguido convertir las persianas metálicas en portales donde la creatividad y el sabor van de la mano. Madrid, ahora más que nunca, sabe a arte».

Crecimiento en la Comunidad

La Comunidad de Madrid presenta cada vez una mayor demanda de comida a domicilio. Según datos de Statista, se prevé que el mercado de la cesta de la compra a domicilio en España experimente un incremento del 45% para 2028, mientras que el «delivery» de comida podría crecer cerca del 27% en el mismo periodo. Con ello, también en 2024 se anunció el compromiso con el arte a través de la inclusión del arte urbano en el inventario de patrimonio inmaterial de la región.